Laeticia Hallyday et Jalil Lespert : Tendre baiser face à la Tour Eiffel, le couple profite de Paris

Avec presque 11h de vol au compteur, autant rentabiliser un tel trajet ! Laeticia Hallyday a laissé le sable fin des plages de Californie sur lesquelles elle aime régulièrement se promener et admirer le coucher du soleil pour les plaisirs de Paris. Et la jolie blonde de 47 ans profite à fond de son séjour en France.

Non contente d'avoir été vue faisant la fête au concert de DJ Snake au Parc des Princes - avec des invités surprises tel que Khaled - puis au show d'Elton John à l'AccorHotels Arena, Laeticia Hallyday s'est aussi offert une croisière sur la Seine. Lundi 13 juin, elle a ainsi partagé plusieurs vidéos dans la story Instagram de son compte suivi par 461 000 abonnés sur lesquelles on pouvait découvrir qu'elle avait embarqué sur une péniche. Et elle était de nouveau en belle compagnie puisque son amoureux, l'acteur et réalisateur Jalil Lespert, était à ses côtés. Le couple, toujours aussi amoureux, a pris la pose enlacé et échangeant des baisers au moment de passer devant la Tour Eiffel. Un moment très romantique.

La musique était aussi toujours de la partie. En effet, la veuve de Johnny a filmé le chanteur Amir offrant un petit show sur la péniche devant plusieurs participants. Toute cette petite bande était réunie à l'occasion de la remise des insignes de Chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur à Thierry Chassagne, ancien patron de Warner Music France, par Levon Sayan. Thierry Chassagne a d'ailleurs salué Laeticia Hallyday dans son discours, ne manquant pas de préciser qu'il avait beaucoup été à ses côtés "ces 15 dernières années". Il faut dire que le défunt rockeur avait rejoint cette maison de disques en 2005 après avoir sorti pas moins de 44 albums studios chez Universal Music Group. Thierry Chassagne s'est aussi ému de voir à quel point Jade (17 ans) et Joy (13 ans), les filles de Laeticia et Johnny, avaient beaucoup grandi.

Lorsque Laeticia Hallyday, qui a fait un passage à Marnes-la-Coquette comme on a pu voir sur une photo prise dans le jardin de la propriété, vient en France elle profite à fond de son escapade. Il faut dire que sa vie est de longue date basée en Californie - elle a la nationalité américaine - mais nul doute que l'Hexagone lui manque toujours un peu.