Khaled : Que devient le chanteur star des années 90 ?

Un concert géant et des invités en pagaille. Le populaire DJ Snake a séduit le public du Parc des Princes le samedi 11 juin. Si la foule a savouré ses tubes, on a aussi pu assister à une sorte de karaoké grandeur nature lorsque le chanteur Khaled a débarqué et a interprété son titre phare : Aïcha. Une apparition surprise puisqu'il faut bien reconnaitre que l'artiste algérien a un peu disparu des radars chez nous.

Si Khaled, de son vrai nom Khaled Hadj Ibrahim, n'agite plus vraiment les charts ce n'est pas pour autant qu'il ne chante plus ! Son dernier hit remonte à 2012 avec la sortie de C'est la vie, dont le clip cumule environ 80 millions de vues sur Youtube. Ces dernières années, on pouvait l'entendre sur les morceaux Wahda Be Wahda (en 2016), Mirage feat Soolking (en 2018) ou encore Maghreb Gang avec Farid Bang et French Montana (en 2019)... Plus récemment, il a sorti le titre Elle s'appelle Beyrouth fet Rodge, en 2020, en hommage au peuple libanais après la tragédie liée à l'explosion dans le port de la ville. L'artiste, qui avait participé au concert organisé par France 2, avait alors annoncé sur sa page Facebook que tous les bénéfices seraient reversés à la Croix Rouge du Liban.