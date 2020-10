Pascal Obispo, Vianney et leurs compagnes complices : grandiose soirée pour le Liban

En backstage également, les artistes ont affiché leur bonne entente. Sur Instagram, Patrick Bruel a partagé de nombreux extraits des répétitions qui ont précédé le concert. Puis c'est avec Florent Pagny, Vianney, sa compagne musicienne Catherine Roberts, Pascal Obispo et son épouse Julie, qu'il a improvisé une séance photo entre copains, depuis les loges.

Non seulement cette soirée musicale a réuni 2,4 millions de téléspectateurs (soit 12,1% de part de marché), une superbe audience, mais elle a également permis de récolter des fonds pour venir en aide aux Libanais touchés par l'explosion du port de Beyrouth le 4 août dernier. Les fonds seront versés à la Croix-Rouge libanaise - tous les comptes ne sont pas encore terminés, mais c'est déjà 1 million d'euros qui ont été collectés -, en plus du million d'euros, déjà reçu grâce au concert caritatif de Mika I Love Beirut, toujours disponible sur les box françaises et MyCanal.