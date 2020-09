Vianney, jeune beau-papa : "C'est un plan B, mais ça peut marcher"

Voilà maintenant 4 ans que Vianney partage la vie de la violoncelliste Catherine Robert. Non seulement le chanteur de 29 ans a trouvé l'amour, mais il a également découvert un nouveau rôle : celui de beau-père avec la fille de sa compagne, aujourd'hui âgée de 9 ans et demi. Une relation particulière qui lui a inspiré sa nouvelle chanson Beau-papa, qui figurera sur son troisième album, dont la sortie est prévue pour le 30 octobre 2020.

De passage dans l'émission C à vous le 16 septembre, Vianney s'est laissé aller à quelques confidences sur sa vie de famille recomposée : "J'ai vraiment découvert qu'on pouvait développer énormément d'amour, plus que ce que j'imaginais, j'avoue, pour un enfant qui n'est pas le sien. Pas génétiquement le sien, l'interprète de N'attendons pas a-t-il affirmé. Avoir un enfant qu'on se met à aimer, alors qu'on l'a pas engendré, c'est un truc qui, quand on fait des chansons, on est obligé d'en parler à un moment donné."

Dans sa chanson, le nouveau coach de The Voice chante notamment : "J'avais pas prévu d'un jour adopter, mon enfant j'ai dû surtout m'adapter. Y'a pas que les gènes qui font les familles, des humains qui s'aiment suffisent..." Une jolie déclaration d'amour qui rend sa belle-fille "fière". "La chanson, c'est vraiment pas pour dire que c'est facile. Le plus simple, c'est deux parents qui s'aiment, point barre, Vianney a-t-il ajouté. Dès qu'il y a des beaux-parents, c'est un plan B, mais ça peut super bien marcher. C'est juste que ça demande beaucoup d'amour. C'était pas toujours facile, mais à force d'amour et d'espérance, ça fonctionne."