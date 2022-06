Laeticia Hallyday déchaînée au grand concert de DJ Snake, avec Jalil Lespert et ses filles Jade et Joy

Arrivée vendredi à Paris, Laeticia Hallyday (47 ans) a pu assister à l'extraordinaire concert de DJ Snake au Parc des Princes le 11 juin 2022, qui a réuni plus de 60 000 spectateurs. Accompagnée de son chéri Jalil Lespert, la veuve de Johnny Hallyday a pu danser sur les sons de l'artiste français originaire du Val d'Oise âgé de 36 ans, avec ses filles Jade et Joy qui n'ont pas manqué une miette du spectacle, ainsi que toute la famille Boudou. En effet André Boudou accompagné de sa fille Alcéa, Grégory Boudou et sa compagne Jessica étaient présents... seule Mamie Rock manquait à l'appel.

Souvenirs, souvenirs, DJ Snake a fait la même entrée au Parc des Princes que Johnny pour son cinquantième anniversaire en 1993... en traversant la foule déchaînée !

Au cours du show, de nombreux artistes sont d'ailleurs venus rejoindre DJ Snake sur la scène comme l'acteur Omar Sy, Khaled venu interpréter son titre emblématique Aïcha mais aussi David Guetta, très proche de DJ Snake. "On nous a souvent opposés mais on ne fait pas le même style de musique. Mais sans David, il n'y a pas de Snake", a d'ailleurs confié l'artiste alors qu'ils étaient tous deux sur scène selon Le Parisien.

Stromae est également venu interpréter le titre Alors on danse mais aussi L'Enfer et l'un des sons de Justin Bieber Let Me Love You a été diffusé dans l'enceinte du stade. L'occasion pour Laeticia Hallyday d'avoir une pensée émue pour le chanteur qui a révélé le 10 juin dernier être atteint du syndrome de Ramsay Hunt, une maladie neurologique, complication liée au virus du zona, attaquant les nerfs du visage et entraînant des paralysies. "On prie pour toi", a-t-elle ainsi écrit sur l'une de ses stories.

Beaucoup plus improbable, juste derrière Laeticia Hallyday se trouvait la candidate de télé-réalité Sarah Fraisou qui semble avoir sympathisé avec la maman et ses filles Jade et Joy durant le concert. La chérie de Jalil Lespert a ainsi reposté l'une des stories de l'ancienne candidate des Anges de la télé-réalité dans sa propre story. Une soirée mémorable pour Laeticia Hallyday, ses filles et son compagnon Jalil Lespert. "Merci DJ Snake, Un roi ce soir", a-t-elle confié à propos de l'artiste.

Pour rappel, cela faisait douze ans que le Parc des Princes n'avait pas accueilli de concert. La dernière fois remontait au 22 juin 2010 avec le groupe de rock américain Green Day.