Laeticia Hallyday amoureuse de Jalil Lespert : joli cadeau pour son anniversaire

Le 11 mai 2022, Laeticia Hallyday n'aurait raté l'anniversaire de Jalil Lespert pour rien au monde. Sur Instagram, la veuve deJohnny Hallyday a dévoilé un adorable cliché en noir et blanc où elle apparait dans les bras de son amoureux qui fête ses 46 ans. Une paire de lunettes de soleil noires sur le nez, la jolie blonde apparait (comme toujours) souriante avec celui qui partage sa vie depuis plus d'un an. "Joyeux anniversaire. Je t'aime" peut-on lire en légende de cette publication où l'on peut entendre le titre End of the Empire d'Arcade Fire.

Aux anges depuis que Jalil Lespert est entré dans sa vie, Laeticia Hallyday avait dévoilé les secrets de leur coup de foudre aux journalistes du Parisien. Une relation amoureuse "inattendue et merveilleuse" pour la maman de Jade et Joy qui confiait à propos du réalisateur : "Il est d'une bienveillance infinie et n'essaye pas de se projeter trop vite, ce qui moi m'apaise. On commence à vivre ensemble à Los Angeles. Mais j'ai entendu parler de mariage avec lui, il n'en est pas question. En tout cas pas pour le moment. Je ne suis pas prête. Je ne pense pas que je me remarierai un jour..."

À la tête d'une famille recomposée avec ses deux filles et les enfants de Jalil Lespert (Kahina, née le 6 novembre 2010 de sa relation avec Sonia Rolland et Gena, née en 2004 et Aliocha, né en 2008, d'une relation précédente avec l'actrice Bérangère Allaux), Laeticia Hallyday révélait être en pleine période de "reconstruction" après la mort de son regretté époux Johnny Hallyday.

"C'est une période de reconstruction, ça me permet de réapprendre à aimer différemment. Je ne suis pas en train de refaire ma vie mais de la continuer. Jalil m'a redonné goût à la vie alors que je ne pouvais pas être heureuse sans trahir Johnny. Et rencontrer un autre homme, c'était comme si je le trompais. Alors j'ai eu besoin de présenter Jalil à Johnny au cimetière, parce que, même si ça peut paraître bizarre, je continue à beaucoup parler à Johnny..." avait-elle confié.

Pour rappel, les amoureux sont en couple depuis l'automne 2020. Ils s'étaient rapprochés dans le cadre d'un biopic réalisé sur Johnny Hallyday par Jalil Lespert. Auprès des journalistes de Paris Match, Laeticia Hallyday avait confié qu'ils avaient alors débuté d'une "relation épistolaire très romanesque, du Gustave Flaubert".