Laeticia Hallyday : Promenade amoureuse avec Jalil Lespert sous le soleil californien

Après le deuil, Laeticia Hallyday regoûte au bonheur. Si elle n'oublie pas son défunt mari Johnny Hallyday, et ne l'oubliera jamais, elle a retrouvé l'amour et ne boude pas son plaisir. A 47 ans, elle est en couple avec l'acteur et réalisateur Jalil Lespert. Une romance que le couple vit aux quatre coins du monde, à commencer par la Californie, où la blonde réside depuis plusieurs années ; elle a obtenu la nationalité américaine.

Sur son compte Instagram, le 26 avril 2022, Laeticia Hallyday a montré à ses milliers abonnés les coulisses de sa vie rêvée à Pacific Palisades ; elle a récemment accueilli à dîner Louane et son compagnon ! Se promenant sur la plage, au coucher du soleil, le long de l'océan, elle profite de ces instants simples avec sa chienne Cheyenne - récupérée par Johnny lors d'un road trip - et son amoureux Jalil, qui filme la scène. "Golden Hour", écrit-elle en légende de sa publication. Large sourire aux lèvres, la co-fondatrice de l'association La Bonne Etoile semble épanouie. Nul doute que la présence de son chéri à ses côtés doit la ravir, elle qui en est parfois privée en raison des multiples allers et retours que le réalisateur du biopic Yves Saint Laurent doit faire en France aussi bien pour sa carrière que pour son clan mais aussi car il n'a pas la nationalité américaine et ne peut donc jamais rester trop longtemps sur le territoire.