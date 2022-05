Laeticia Hallyday : Maman gâtée par sa fille Joy, nostalgique, pour la fête des mères

Pour vivre le deuil, Laeticia Hallyday a pu compter sur le soutien infaillible des siens. Il y a bien sûr cette histoire d'amour avec Jalil Lespert, qui lui redonne espoir, mais surtout ses filles, Jade et Joy Hallyday. Ensemble, elles forment un clan soudé et uni, qui apporte le plus grand bonheur à la veuve de Johnny Hallyday. Elles permettent à la mère de famille de 47 ans de pouvoir partager d'heureux souvenirs de cette vie aux côtés du rockeur, désormais disparu. Et pour la fête des mères, ce dimanche 8 mai aux États-Unis, Laeticia Hallyday est à nouveau couverte d'amour.

Alors que Jade Hallyday est plutôt discrète sur les réseaux sociaux, sur lesquels elle poste par phase, sa petite soeur Joy Hallyday, elle, est très active sur Instagram. Et pour la fête des mères, l'adolescente de 13 ans n'a naturellement pas oublié Laeticia Hallyday. "Joyeuse fête des mères, je t'aime, je t'aime, je t'aime", a écrit en story la plus jeune fille de Johnny et Laeticia, avec une photo de sa mère souriante et épanouie. Puis, toujours nostalgique depuis la disparition de son père adoré, Joy Hallyday a partagé un vieux cliché de ses parents, à bord d'un jet.