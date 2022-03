Laeticia Hallyday et Jalil Lespert : Nouvelles photos de leur famille recomposée à Los Angeles

Alors qu'elle s'apprête à passer un mois d'avril riche en émotion, Laeticia Hallyday recharge les batteries sous le soleil californien. Le 6 mars 2022, la veuve de Johnny s'est saisie de son compte Instagram pour partager quelques nouvelles photos de famille après une virée sur la plage de Malibu. Des clichés sur lesquels apparaissent sa fille Joy (13 ans), mais aussi son compagnon Jalil Lespert et le fils de celui-ci, Aliosha (13 ans également).

Mère et fille prennent d'abord la pose enlacées, avant deux autres photos de groupe avec Jalil Lespert et Aliosha. Cheyenne, la chienne adoptée par Johnny en 2016, a elle aussi profité de cette virée à la plage. "Ce genre d'amour", Laeticia Hallyday a-t-elle écrit (en anglais) en légende de sa publication. Manquent à l'appel Jade (17 ans), l'aînée des Hallyday, ainsi que Gena (17 ans) et Kahina (11 ans), les filles de Jalil Lespert. Si Jade vit avec sa mère, sa soeur, son nouveau beau-père et Aliosha à Pacific Palisades, dans la villa dénichée par Laeticia Hallyday il y a un an, Gena et Kahina ne voient leur père que ponctuellement, puisqu'elles vivent avec leurs mères respectives - Bérangère Allaux et Sonia Rolland - en France.

Laeticia Hallyday pourrait d'ailleurs revenir en France d'ici le mois d'avril, pour remettre les clefs de La Savannah, la maison qu'elle partageait avec Johnny à Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine). Comme l'a rapporté le magazine Closer il y a peu, la demeure de 900 m2 a finalement été vendue pour plus ou moins 10 millions d'euros. De quoi aider à éponger les lourdes dettes laissées par le rockeur...