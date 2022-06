Sarah Fraisou "galère énormément" pour tomber enceinte : elle évoque ses difficultés

Nombreuses sont les personnalités de télé-réalité à être devenues mères ces dernières années. On pense notamment à Nabilla Benattia, qui est l'heureuse maman de Milann (2 ans) et Leyann (né le 5 juin dernier), ou à Jessica Thivenin, qui a eu Maylone (2 ans) et Leewane (9 mois). Ce bonheur, Sarah Fraisou (29 ans) ne le connaît pas encore. Pourtant, elle le désire du plus profond de son âme.

Le 8 juin 2022, l'ancienne candidate de La Villa des coeurs brisés (2021) a organisé une session de questions/réponses avec ses abonnés, sur Instagram. Et elle n'a pas échappé à une question sur la maternité. Un internaute a souhaité savoir quand est-ce qu'elle allait fonder sa famille avec son nouveau compagnon Mehdi. "Si vous savez à quel point ce serait mon rêve ! J'aimerais tellement, là tout de suite, être enceinte. Mais on ne fait pas forcément comme on veut dans la vie", a-t-elle répondu. Un sujet douloureux pour Sarah Fraisou qui reçoit régulièrement des messages sur le sujet. "C'est une question qui revient beaucoup de fois, qui est chiante. Vous voyez tellement sur les réseaux sociaux tout le monde tomber enceinte aussi rapidement. Et bien non ! La vie n'est pas comme ça, les amis. Des femmes galèrent énormément pour en avoir et j'en fais clairement partie", a-t-elle poursuivi. Malgré tout, elle garde l'espoir de devenir maman prochainement.

Récemment, c'est Aurélie Dotremont qui abordait ce sujet délicat sur ses réseaux sociaux. La jeune femme a été contrainte de subir une opération des ovaires pour qu'on lui "fasse des petits trous", dans le but de tomber enceinte. Elle a révélé qu'à cause d'une infection passée dont elle ignorait l'existence, ses trompes se sont dégradées. "Je ne pourrais donc jamais avoir d'enfant naturellement car les trompes se reboucheront. Nous sommes dépités, on pleure beaucoup. (...) Mais il faut avancer, c'est comme ça. Des solutions il y en aura et je vais me battre. Je vais tout faire pour que ça marche, il n'y a pas de raisons que ça ne marche pas pour moi. Quoi qu'il arrive, je l'aurais mon bébé. Ca risque de prendre plus de temps, le processus sera peut-être différent, mais ce sera mon bébé", expliquait-elle.