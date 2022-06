Laeticia Hallyday et Jalil Lespert : Après DJ Snake, ils s'éclatent en amoureux devant Elton John

L'heure des vacances a sonné ! Profitant de la fin des cours plutôt précoce aux Etats-Unis, Laeticia Hallyday , son compagnon Jalil Lespert et toute leur (grande) famille recomposée sont rentrés en France pour quelques jours. Et les congés d'été ont bien commencé : après l'immense show de DJ Snake au Parc des Princes, qu'ils ont partagé en famille avec les jeunes Jade et Joy (17 et 13 ans), les amoureux se sont offert une sortie à deux, pour aller admirer un artiste incontournable, Elton John.

Actuellement en pleine tournée, l'inimitable chanteur britannique était en effet de passage, après le Jubilé londonnien, à La Défense Arena, la nouvelle immense salle de concert construite en bordure de la capitale et a pu compter sur la veuve de Johnny Hallyday et son compagnon réalisateur pour chanter en coeur avec lui ! Visiblement au fait de toutes les paroles, ils ont profité du concert le sourire aux lèvres, la mine plus que réjouie.

Une sortie en amoureux qui a dû leur faire du bien et qui commence parfaitement les vacances ! Pendant ce temps, on imagine aisément que leurs enfants ont pu profiter de leur famille et de leurs amis à Paris : les filles de Laeticia sont notamment très amies avec les enfants de Sarah Poniatowski et de sa soeur Marie, ou encore avec Nina et Romy, les filles nées de l'union passée entre Calogero et Hortense d'Estève.

Le jeune Aliocha Lespert, 14 ans, qui a décidé de rejoindre son père et sa nouvelle famille recomposée aux Etats-Unis pour l'année scolaire, a pu quant à lui retrouver sa mère et sa soeur Gena, ainsi que Kahina, la petite dernière de la famille dont la maman est la comédienne Sonia Rolland. L'ado, qui semble avoir apprécié cette expérience américaine, est devenu très proche également de Jade et Joy Hallyday, avec qui il est allé au lycée cette année à Los Angeles.

La petite famille va pouvoir continuer de profiter de ses vacances en France et devrait peut-être faire un crochet par le sud de la France, une région à laquelle l'ex-mannequin est très attaché pour y avoir vécu jeune. Ensuite, ils se rendront très probablement, comme chaque été, dans leur petit paradis de Saint-Barthélemy où Johnny Hallyday a été enterré et où ils pourront lui rendre hommage sous le soleil antillais.