Calogero toujours proche de son ex Hortense, retrouvailles avec leurs filles Nina et Romy

C'est en beauté que Calogero a clôturé ses trois dates prévues dans la salle de L'Européen à Paris. Ce vendredi 10 juin, pour l'ultime concert qu'il donnait dans la capitale avant d'assurer des dates en Belgique et dans des festivals, l'interprète d'En apesanteur a mis le feu à la scène sous les yeux admiratifs de ses fans parmi lesquels ses plus proches. Ses filles aînées, Nina, 18 ans et Romy, née en 2006 (qui a accompagné son papa au piano), issues de son mariage avec Hortense d'Esteve. Si les parents ne sont plus ensemble, ils n'en sont pas moins restés en bons termes puisque comme le prouvent les stories postées par Isabelle Funaro, également présente lors du concert, Hortense était elle aussi de la partie pour soutenir son ex-mari.

Sur les images (voir diaporama), Hortense a pris place à côté de sa fille Nina. Le sourire aux lèvres, on peut la voir entonner la chanson Je joue de la musique. La soirée ne s'est pas arrêtée là pour le clan. La petite famille, Calogero compris, s'est ensuite retrouvée au restaurant, un dîner au cours duquel Nina et sa maman ont partagé une danse endiablée, toujours immortalisée par Isabelle Funaro.

Rares sont les couples à garder de bonnes relations quand vient l'heure de la séparation. Surtout quand des enfants sont en jeu. Pourtant, Calogero et Hortense ont réussi ce challenge malgré la douleur. En 2009, son album Embellie était en grande partie inspiré de son divorce : "C'est un album parlant de l'après-rupture, d'une volonté d'aller de l'avant, après un orage de la vie. J'ai vécu un truc banal, une séparation après sept ans de vie en couple et deux filles. Ce disque a été une thérapie", confiait Calogero au Parisien.

C'est donc toujours main dans la main mais en tout bien tout honneur et avec respect et amour qu'Hortense et Calogero continuent de se côtoyer. D'ailleurs, la page est bel et bien tournée puisque le chanteur de 50 ans a refait sa vie avec Marie Bastide, parolière avec qui il a aussi eu deux enfants : Pio, né en 2013 et Rita, née en 2016. Marie Bastide lui a même écrit le titre Un jour au mauvais endroit. Ça ne fait aucun doute : entre eux, c'est la mélodie du bonheur.