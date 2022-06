Diaporama : Calogero toujours proche de son ex Hortense, retrouvailles avec leurs filles Nina et Romy

1 / 23 Calogero toujours proche de son ex Hortense, retrouvailles avec leurs filles Nina et Romy

2 / 23 Calogero - Photocall et Backstage de l'événement musical "RFM Music Show" édition spéciale pour les 40 ans de la célèbre radio au Palais des Sports de Levallois-Perret et avec le retour des lives. Ce concert exceptionnel sera retransmis sur C8. Émission présentée par B.Montiel et L.Rétory. Levallois-Perret © Veeren Ramsamy - Pierre Perusseau / Bestimage

3 / 23 Hortense et Nina en pleine danse pendant le repas post-concert de Calogero

4 / 23 Hortense, Nina et Romy réunies au concert de Calogero à l'Européen ce vendredi 10 juin

5 / 23 Calogero et son actuelle compagne Marie Bastide au village des internationaux de tennis de Roland Garros le jour de la finale homme Nadal / Djokovic à Paris le 11 octobre 2020. © Dominique Jacovides / Bestimage

6 / 23 Calogero et son ex-femme Hortense - 13ème journée des Internationaux de France de Roland-Garros le 9 juin 2006

7 / 23 Exclusif - Calogero - Enregistrement de la 2ème partie de soirée de l'émission "La Chanson secrète 9" à la Seine musicale à Paris, diffusée le 27 novembre sur TF1 à 21h05 Après le succès des précédentes éditions, " LA CHANSON SECRETE ", présentée par N.Aliagas et produite par DMLS TV, revient sur TF1. 10 artistes ne savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur est chère revisitée et réinterprétée par un artiste. Des mises en scène spectaculaires au service de l'émotion... Et des émotions fortes pour l'artiste assis dans le fauteuil grâce à la venue sur le plateau de proches et d'invités inattendus. Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces moments d'intimité musicale rare. Avec une surprise faite à un couple d'artistes et un anniversaire surprise sur le plateau pour l'un des invités. © Gaffiot-Moreau / Bestimage





8 / 23 Exclusif - Calogero (Calogero Maurici) - Pendant l'émission On Est En Direct (OEED) , présentée par Laurent Ruquier et diffusée en direct le 30 janvier 2021 sur France 2 - Paris le 30/01/2021 - © Jack Tribeca / Bestimage





9 / 23 Hortense et ses deux filles Nina et Romy

10 / 23 Calogero et son ex-femme Hortense - Remise des prix "Les 3 coups de l'Angelus 2007" au Crillon à Paris le 1er octobre 2007

11 / 23 Calogero - Les Aventuriers d'un Autre Monde en concert au Casino Barrière à Lille. Le 21 avril 2022 5 artistes se produiront ensemble sur scène pour partager leurs plus grands tubes ainsi que des reprises de grands classiques pop-rock, lors de deux spectacles de plus de deux heures. Et ils seront rejoints par des invités surprises, comme il est de coutume chez LES AVENTURIERS D'UN AUTRE MONDE.

12 / 23 Hortense et Nina

13 / 23 Exclusif - Calogero - Enregistrement de la 2ème partie de soirée de l'émission "La Chanson secrète 7" à la Scène musicale à Paris, qui sera diffusée le 15 janvier 2021 sur TF1. Après le succès des précédentes éditions, " LA CHANSON SECRETE ", présentée par N.ALIAGAS et produite par DMLS TV, revient sur TF1. 8 artistes ne savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur est chère revisitée et réinterprétée par un artiste. Des mises en scène spectaculaires au service de l'émotion... Et des émotions fortes pour l'artiste assis dans le fauteuil grâce à la venue sur le plateau de proches et d'invités inattendus. Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces moments d'intimité musicale rare. © Gaffiot-Moreau / Bestimage





14 / 23 Calogero et son ex-femme Hortense - Soirée de présentation de l'agence immobilière de prestige "Propriétés parisienne" au 95 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. L'agence a été sélectionnée par la société Sotheby's International Realty qui a pour ambition de constituer un réseau d'agences immobilières de prestige dans le monde. Le 12 juin 2007

15 / 23 Exclusif - Calogero et son ex-femme Hortense - Vincent Perez présente sa bande-dessinée "La forêt" à la galerie Daniel Maghen à Paris, le 11 mai 2007

16 / 23 Calogero en concert à Lyon. Le 4 avril 2022 © Sandrine THESILLAT / Panoramic / Bestimage

17 / 23 Calogero et son ex-femme Hortense - 3ème jour de Roland-Garros le 30 mai 2006

18 / 23 Calogero et son ex-femme Hortense - Défilé de mode de John Galliano hommes prêt-à-porter hiver 2006/2007 le 27 janvier 2006

19 / 23 Exclusif - Calogero - Enregistrement de l'émission "Joyeux anniversaire Renaud" au Dôme de Paris, diffusée le 10 mai sur France 2 © Cyril Moreau / Bestimage Pour marquer son grand retour, Renaud sera en exclusivité sur France 2 pour une soirée événement qui s'annonce aussi unique qu'exceptionnelle. Rare à la télévision, chacune de ses apparitions est attendue par ses nombreux fans et le grand public. Avec 27 albums, 20 millions de disques vendus et 6 Victoires de la musique, Renaud est un artiste incontournable de la chanson française. A l'occasion de son 70e anniversaire et de la sortie de son nouvel album, Métèque, dans lequel il revisite 13 grandes chansons de la musique française, Renaud nous offre un show exceptionnel ! Dans Joyeux Anniversaire Renaud, sur la scène du Dôme de Paris, il chantera en exclusivité plusieurs titres de son nouvel opus et partagera la scène avec ses amis lors de duos créés uniquement pour cette soirée. Ils interpréteront ainsi quelques-uns de ses titres les plus emblématiques. Au fil de la soirée, en présence de Renaud, de nombreux artistes viendront chanter ses plus grands succès. De Mistral gagnant à Morgane de toi, de Manu à Manhattan Kaboul en passant par Dès que le vent soufflera, Mon beauf ou bien encore En cloque, nous allons vivre une grande soirée de partage et de musique avec cet artiste iconique. L'acteur J.P.Rouve, ami intime de Renaud, en véritable conteur, nous apportera un éclairage émouvant et espiègle sur l'histoire de ces tubes mythiques grâce la diffusion d'archives rares.





20 / 23 Calogero et son ex-femme Hortense - Soirée "Sol en cirque" au Bataclan au profit de l'association "Sol en Si" le 7 décembre 2005

21 / 23 Calogero - Les Aventuriers d'un Autre Monde en concert au Casino Barrière à Lille. Le 21 avril 2022 5 artistes se produiront ensemble sur scène pour partager leurs plus grands tubes ainsi que des reprises de grands classiques pop-rock, lors de deux spectacles de plus de deux heures. Et ils seront rejoints par des invités surprises, comme il est de coutume chez LES AVENTURIERS D'UN AUTRE MONDE.

22 / 23 Calogero et son ex-femme Hortense - Cérémonie des NRJ Music Awards à Cannes le 21 janvier 2006