Elton John en chaise roulante avant le jubilé de la Reine, il rassure ses fans sur sa santé

Dans la foulée et devant l'inquiétude grandissante, le chanteur de 75 ans a tenu à rassurer ses fans. "Je veux remercier mes fans de s'être inquiétés de ma santé et de me demander des nouvelles depuis que les journaux ont publié une photo de moi en fauteuil roulant, affirmait-il. La vraie histoire, c'est que je suis au top de ma forme, j'aime le spectacle, jouer et chanter de mon mieux. Je donne 100% chaque nuit et je ne veux pas décevoir, surtout après que chacun ait attendu si longtemps mon retour sur scène." Un message qui a le mérite d'être clair et promet un magnifique spectacle pour les 70 ans de règne de la reine ce week-end. Elton a également offert une explication à son recours au fauteuil roulant. "C'était extrêmement long pour aller jusqu'à l'avion [à l'aéroport de Leipzig, NDLR], donc mon équipe m'a gentiment proposé un fauteuil roulant pour que je puisse reposer ma hanche."