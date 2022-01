Elton John annule ses concerts au dernier moment : dépité il s'explique

Le chanteur britannique Elton John n'a pas donné des nouvelles franchement rassurantes sur son état de santé. A 74 ans, l'artiste, a une nouvelle fois annulé deux concerts, comme annoncé ce mardi 25 janvier 2022. L'interprète de Cold Heart, avait déjà fait une très mauvaise chute en septembre dernier, qui l'avait contraint de repousser sa tournée, 2 ans après avoir été privé de scène. "Je souffre d'une douleur et d'une gêne considérables" confiait-il au moment des faits.

Pour cette fois, la nouvelle est d'abord venue du Daily Mail qui a rapporté un message de l'équipe du chanteur marié à David furnish : "C'est avec un grand regret que les dates de la tournée Farewell Yellow Brick Road à Dallas prévues pour le mardi 25 janvier et le mercredi 26 janvier doivent être reportées en raison du récent test de dépistage de COVID-19 effectué par Elton."

Puis, c'est le chanteur et parrain de Brooklyn Beckham qui est venu rassurer son public à travers un message sur les réseaux sociaux. Il a assuré que les fans seraient bientôt prévenus d'une nouvelle date à laquelle ils pourront venir admirer leur idole et a ensuite fait quelques précisions sur son état : "C'est toujours une immense déception de devoir reporter une date et je suis vraiment désolé pour tous ceux à qui ça pose problème mais je veux garder en sécurité mon équipe et moi-même (...) Heureusement, je suis pleinement vacciné et j'ai reçu un rappel, et mes symptômes sont légers donc je suis persuadé d'être en mesure de faire mon concert samedi à North Little Rock, dans l'Arkansas".

Elton John avait été victime d'une pneumonie en 2020 lors d'un concert en Nouvelle-Zélande où il avait été contraint de quitter la scène escorté par des médecins. La légende de la chanson britannique a prévu d'effectuer son retour en France en juin 2022 pour deux concerts à Paris La Défense Arena.