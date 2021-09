"La douleur empire" : Elton John bientôt opéré, sa tournée repoussée

Elton John est très mal en point et vient d'annoncer qu'il est contraint de repousser les dates de ses concerts. L'artiste britannique de 74 ans a partagé sur ses réseaux sociaux un communiqué, dans lequel il explique qu'il doit se faire opérer de la hanche et qu'il souffre beaucoup. Sa dernière tournée, nommée "Farewell Yellow Brick Road", est donc repoussée, au grand dam des fans et reprendra à La Nouvelle-Orléans en janvier 2022. Les concerts qui devaient se tenir au mois d'octobre prochain à La Défense Arena, en région parisienne, auront lieu en juin 2023.

Le chanteur, qui avait mis le feu lors d'un concert surprise dans un restaurant cannois au mois d'août, a révélé l'origine de son mal. "À la fin de mes vacances d'été, j'ai fait une chute malencontreuse et je souffre depuis d'une douleur et d'une gêne considérable à la hanche. Malgré une rééducation intensive et un traitement spécialisé, la douleur n'a cessé de s'aggraver et j'ai de plus en plus de mal à me déplacer", peut-on lire dans le communiqué. Très mal en point, celui qui partage sa vie avec David Furnish a confié qu'il se fera très bientôt opérer de la hanche. "On m'a conseillé de me faire opérer le plus rapidement possible afin de retrouver ma pleine forme et de s'assurer qu'il n'y aurait pas de complications à long terme".