Exposition Johnny Hallyday : Maison reconstituée, voiture... Laeticia a mis le paquet avec ce projet à 12 millions d'euros !

Laeticia Hallyday a délaissé la Californie pour un retour en France, aux côtés des siens. La jolie blonde de 47 ans profite à fond de son séjour, et a déjà été aperçue folle amoureuse de son compagnon l'acteur et réalisateur Jalil Lespert devant la Tour Eiffel. Heureuse, Laeticia Hallyday l'est mais n'en oublie pas pour autant celui qui ne la quittera jamais : Johnny Hallyday. Ce mercredi 15 juin 2022 résonne comme une date à laquelle aucun des proches du rockeur ne peut échapper, celle de son anniversaire. Alors que la veuve et sa plus jeune fille Joy Hallyday lui ont adressé de tendres messages, sur leurs réseaux sociaux, la légende française a le droit à une autre attention, une exposition qui n'a pas fini de faire parler.

En ce jour si particulier, l'agence internationale de production d'expositions Tempora dévoile ce projet exceptionnel, Johnny Hallyday l'Exposition. Comme rapporté par le journal Le Parisien, ce jour, l'exposition ouverte à Bruxelles du 20 décembre 2022 au 15 juin 2023 s'installera ensuite à Paris de janvier à juillet 2024 au Parc des expositions de la Porte de Versailles. Elle offrira au public une découverte inédite de l'oeuvre et de la vie de Johnny. Laeticia Hallyday n'a pas manqué de mettre tout son coeur à l'ouvrage pour honorer les fans de son défunt mari. Elle a ainsi rassemblé et confié à ses partenaires les pièces les plus exceptionnelles de sa collection, parmi lesquelles costumes de scène, voitures, guitares, motos, souvenirs et photos ainsi que des pièces uniques et personnelles jamais dévoilées jusqu'ici.

2000m², 12 millions d'euros et Marnes-la-Coquette reconstituée

On parle déjà de la plus grande exposition sur Johnny Hallyday jamais réalisée, elle s'étalera sur près de 2000m², et comptera parmi les pièces iconiques l'AC Cobra du chanteur. Le budget de ce projet avoisine tout de même les 12 millions d'euros. Pour réaliser cette prouesse, la mère de Jade et Joy Hallyday s'est entourée du directeur artistique Eric Clavier et de la scénographe Clémence Farrell. Des pièces de collection mais pas seulement... En effet, Johnny Hallyday l'Exposition va plus loin et reconstitue à l'identique le bureau de l'interprète de Que je t'aime à Marnes-la-Coquette. Les visiteurs chanceux seront aussi plongés dans la chambre d'adolescent de leur idole et voyageront à ses côtés dans les lieux si chers à son coeur, de l'Amérique de Johnny à Saint-Barth. Une expérience immersive naturellement ponctuée de souvenirs musicaux mais aussi accompagnée par la voix si célèbre d'un proche du rockeur : Jean Reno.

Les mots touchants de Laeticia

"Mon devoir, confié par Johnny : faire vivre son oeuvre, pour qu'elle continue d'accompagner ses millions de fans, et les nouvelles générations. Johnny c'est une voix, un showman, un destin pas ordinaire qui rassemble dans un même public des personnes de tous horizons, écrit Laeticia Hallyday comme partagé dans le dossier de presse de l'exposition tant attendue. Pour imaginer cette exposition, je me suis nourrie de tout ce que j'ai appris aux côtés de mon mari, son sens du détail, du show, du spectacle et son ambition démesurée pour son public."