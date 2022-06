Yannick Noah : Sa fille Jenaye, diamant brut sublimissime au défilé Bvlgari

Adèle Exarchopoulos et François Civil étaient là, face à Tina Kunakey et son mari Vincent Cassel, toujours aussi épris l'un de l'autre, qui ont fait le show comme à leur habitude en voyant défiler les modèles, parmi lesquels l'indomptable et inclassable Carla Bruni. La femme de Nicolas Sarkozy avait, elle aussi, été sollicitée par la marque, visiblement désireuse d'avoir les plus beaux bijoux de la sphère mode pour présenter ses nouvelles oeuvres.

Il n'y avait pas que des Français pour découvrir le spectacle. Anne Hathaway et la chanteuse Lalisa Manoban, égéries Bvlgari, étaient évidemment de la partie, absolument divines dans des tenues jaune assorties, au côté de Priyanka Chopra, drapée quant à elle dans une robe bronze à sequins laissant apparaître un décolleté XXL. Tous les convives ont, certes, brillé de mille feux mais le charme, la classe et le naturel de Jenaye Noah lui font remporter la compétition haut la main.