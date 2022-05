Vincent Cassel à Cannes avec sa femme Tina Kunakey : le couple partage des photos intimes

Le Festival de Cannes, c'est le rendez-vous incontournable de toutes les plus grandes stars du monde. Pendant deux semaines, le public est ébloui par leurs apparitions sur le tapis rouge. En véritable amoureux du cinéma, Vincent Cassel ne pouvait pas faire l'impasse sur l'événement et c'est bien sûr accompagné de sa femme Tina Kunakey (de trente ans sa cadette) qu'il a monté les marches le 23 mai dernier à l'occasion de la projection du film Les crimes du futur de David Cronenberg. Elle, était resplendissante dans une robe verte Valentino constituée d'une longue traîne et accessoirisée par des gants blancs allant jusqu'aux coudes. Tina Kunakey a parfait le tout avec une coiffure aux tresses froncées. Vincent Cassel portait quant à lui un costume noir, une chemise blanche et une cravate. Bref, le couple était au summum du glamour.

L'euphorie du moment passée, le comédien de 55 ans a souhaité partager l'envers du décor sur Instagram ce samedi 28 mai 2022. En effet, il a posté une série de photos captées lors de sa préparation avec sa belle épouse. Sur le premier cliché, ils prennent la pose à deux. Lui est torse nu et elle a tout l'air de sortir de la douche, une serviette nouée sur ses cheveux, des patchs anti-cernes déposés sous ses yeux et une cigarette à la bouche. Tina Kunakey apparaît déjà plus apprêtée sur la seconde image, pas encore en tenue de soirée mais maquillée et coiffée. Enfin, la dernière photo, et certainement la plus improbable, dévoile Vincent Cassel pris en flag' en train de porter l'une des boucles d'oreilles en diamant de sa compagne. La même qu'elle a porté sur le tapis rouge quelques heures plus tard. "Quoi qu'on en dise...", s'est contenté de légender le quinquagénaire.

La publication a rapidement fait sensation, recueillant une multitude de commentaires de la part des fans de leur duo complice.