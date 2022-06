Tina Kunakey nombril à l'air, Adèle Exarchopoulos dos nu pour la folle soirée Bvlgari

La Fashion Week parisienne s'est clôturée le 8 mars 2022 mais la capitale française reste, avant tout, la capitale de la mode ! Et c'est pourquoi les défilés continuent, qu'ils s'insèrent, ou non, dans un évènement mondial. La société de luxe Bvlgari, par exemple, a présenté sa nouvelle collection de bijoux Eden The Garden of Wonders High Jewelry le mardi 7 juin 2022, pour le plus grand plaisir de tous. Dans sa nouvelle campagne publicitaire, la griffe a choisi de mettre ses modèles en lumière à l'aide des comédiennes Zendaya et Anne Hathaway. C'est donc tout naturellement que cette dernière était présente à la fête organisée en France.

L'atmosphère était purement magique, en cette soirée du 7 juin 2022, à l'ambassade d'Italie de Paris, située dans le 7e arrondissement de Paris. Anne Hathaway, la chanteuse Lisa du groupe de K-pop Blackpink et Priyanka Chopra, épouse de Nick Jonas, qui sont toutes les trois ambassadrices de la marque Bvlgari, ont ainsi retrouvé une pluie de célébrités en même temps qu'une averse de joaillerie. Etaient ainsi présents, pour assister au défilé et aux festivités ultérieures : l'actrice Adèle Exarchopoulos, Tina Kunakey, son époux Vincent Cassel, François Civil - Dix pour cent, BAC Nord -, Beatrice Venezi et Carla Bruni.