Blackpink : Qui sont Jennie, Jisoo, Lisa et Rosé, nouvelles reines de la K-Pop ?

Dans le game depuis seulement 2016, elles explosent tous les records. En formant le groupe Blackpink, Jennie, Jisoo, Lisa et Rosé ont révolutionné à leur manière la K-Pop, la pop coréenne. Le 26 juin 2020, les quatre chanteuses ont dévoilé leur nouveau titre How You Like That, hymne multilingue ultra rythmé, accompagné d'un clip aux mille styles et aux mille couleurs. En l'espace de six heures, la vidéo avait déjà récolté plus de trente millions de vues. Le titre a été vendu à plus d'un million de copies en six heures et demi, s'offrant directement un label triple platine. Il faut dire que les fans attendaient le retour du groupe depuis de longs mois et que YG Entertainment, à la tête de la formation, est relativement expert en matière de teasing.

Blackpink est le premier groupe de K-Pop à s'être produit durant le festival de musique Coachella. Récemment, Jennie, Jisoo, Lisa et Rosé ont collaboré avec Lady Gaga sur le titre Sour Candy – l'un des meilleurs de l'album Chromatica. Le 1er juin 2016, YG Entertainment a débuté une promotion flamboyante autour des quatre futures héroïnes de la K-Pop. Une photographie de Jennie a été dévoilée au public, puis celle de Lisa le 8 juin, Jisoo le 15 juin et Rosé le 22. Le 8 août 2016, Blackpink a présenté son premier album single, Square One. Une heure après la sortie, les titres Whistle et Boombayah se sont retrouvés propulsés en tête des classements musicaux.