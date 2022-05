Yannick Noah fier de sa fille Jenaye, mannequin : adorable réaction après le défilé Chanel

On connaissait déjà très bien Joakim Noah, devenu une immense star du basket après ces nombreuses années dans la NBA, mais il faut aussi compter sur la sublime Jenaye, qui s'est fait un nom dans le milieu du mannequinat. La magnifique brune de 24 ans parcourt le monde et défile pour les plus grandes marques depuis plusieurs années maintenant, mais elle trouve tout de même le temps de passer de bons moments avec ses proches, comme il y a quelques semaines dans un palace parisien. Une vie de rêve pour la fille de Yannick Noah, qui n'est pas à plaindre non plus.

L'artiste de 61 ans revient tout juste de vacances en Jamaïque avec plusieurs de ses enfants et l'endroit avait l'air paradisiaque, comme on a pu le voir sur les nombreuses photos et vidéos partagées sur les réseaux sociaux. Restée en Europe, Jenaye Noah en a profité pour visiter l'Italie, mais elle est également restée pour le travail. En effet, hier, la jolie brune a participé au défilé Chanel qui s'est tenu à Monaco. La maison de luxe a organisé un superbe évènement pour présenter sa nouvelle collection croisière. Pour l'occasion, la fille de Yannick Noah a eu la chance de défiler devant un parterre de stars, à l'image de Vanessa Paradis ou encore Charlotte Casiraghi.

Yannick Noah envoie plein d'amour à sa fille

C'est la seconde fois que Jenaye Noah participe à un défilé pour la célèbre marque française, après une grande première en 2016 alors qu'elle n'avait que 17 ans. Magnifique dans des tenues très chics, cette dernière a fait la fierté de son père, qui a partagé une superbe photo de sa fille sur son compte Instagram. Suivie par plus de 77 000 abonnés, Yannick Noah a publié un cliché du défilé en story, sur lequel il a tagué sa fille, la maison Chanel, tout en ajoutant une série de 4 coeurs rouges pour montrer tout l'amour et la fierté qu'il porte à Jenaye (photo à retrouver dans le diaporama).

Une semaine bien chargée pour la famille Noah, qui rentre tout juste de ses vacances en Jamaïque pendant lesquelles Joalukas a officialisé sa nouvelle relation et qui voit dans le même temps Jenaye participer à un défilé très prestigieux. Pourvu que ça dure !