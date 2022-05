Yannick Noah : Sa fille Jenaye, sublime, défile pour Chanel devant un parterre de célébrités à Monaco !

Elle était totalement incognito ce jeudi au défilé croisière Chanel... mais elle a brillé comme personne ! Jenaye Noah, 24 ans, a présenté la nouvelle collection de la maison de couture de luxe à Monaco, lors de l'événement mode de la journée. Absolument sublime, la jeune femme portait parfaitement les nouvelles pièces de la marque devant un public ultra-select et conquis, qui comptait notamment plusieurs personnalités fans de mode (Vanessa Paradis, Charlotte Casiraghi...).

Même si elle avait déjà défilé pour Chanel, notamment à 17 ans en 2016, pour sa deuxième apparition sur les podiums, elle montre aujourd'hui que sa carrière s'étoffe peu à peu et que de plus en plus de marques veulent collaborer avec elle. Une vocation bien loin de la carrière de son père Yannick (chanteur et ancien sportif), mais plutôt dans la veine de sa mère, la sulfureuse britannique Heather Stewart-Whyte, star des podiums à la fin des années 80, qui les avait élevées, elle et sa soeur Eleejah, âgée d'un an de plus qu'elle.

Une aînée qui est également mannequin depuis son adolescence et qui multiplie les shootings en maillot de bain. Avec ses yeux bleus magnifiques, elle semble d'ailleurs aimer poser en famille, avec sa cadette ou ses autres frères et soeurs. Récemment, toute la famille Noah était notamment partie en voyage en Jamaïque, voir leur père qui les a rejoint pour les vacances.

Accompagnée de Joakim et Yelena, les deux aînés du dernier vainqueur de Roland-Garros, et de leurs enfants, elle avait également posé avec son petit frère Joalukas (fils des amours de Yannick et de son ex, Isabelle Camus). En revanche, Jenaye, prise par son métier et ses obligations n'avait pas pu les accompagner. Une absence qui ne l'empêche pas d'être proche de la fratrie : il y a peu, elle avait publié une photo d'elle et de son frère en plein câlin.

"Par le sang, par le choix, de toute façon c'est la famille", avait-elle écrit. Une photo pleine de tendresse qui avait beaucoup plu à ses abonnés. Et on a hâte de la revoir bientôt sur les podiums !