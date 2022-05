Carole Bouquet en chemisier déboutonné, Caroline de Monaco pimpante pour le défilé Chanel

Pour préparer l'arriver de ses pièces Croisière, Chanel avait dévoilé, sur les réseaux sociaux, une bande-annonce haute en couleurs rétros. Entre l'évocation de l'eau et celle des courses automobiles, la griffe avait, définitivement, joué la carte monégasque côté inspiration. Les modèles de la collection Croisière ont été imaginés par Virginie Viard, la directrice artistique, et ces images avaient été travaillées par Sofia et Roman Coppola et s'ouvraient sur la silhouette de la villa La Vigie dans laquelle Karl Lagerfeld - décédé en février 2019 - s'était établi un temps.

Entre Karl et Monaco, c'était effectivement une jolie histoire d'amour. Le créateur de mode était effectivement très ami avec la princesse Caroline et avec la famille Grimaldi. Il supervisait la direction artistique du Bal de la Rose, avait collaboré avec la compagnie des Ballets de Monte-Carlo et avait même dessiné la tenue portée par la princesse Charlène pour son mariage civil avec le prince Albert II. Coco Chanel elle-même, avait tissé des liens particuliers avec la Principauté au début du XXe siècle...