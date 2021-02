Héritage de Karl Lagerfeld : encore "rien de défini" selon son complice Sébastien Jondeau

Les histoires d'héritage fascinent le peuple français. Mais un flou immense plane sur celui de Karl Lagerfeld. Une chose est sûre, le couturier a laissé de beaux souvenirs à son entourage. Notamment à Sébastien Jondeau, son homme de confiance, qui répertorie quelques anecdotes croustillantes dans son livre Ça va, cher Karl ?, paru le 27 janvier 2021 chez Flammarion.

L'argent est-il parti sur un compte réservé à Choupette, le Sacré de Birmanie de Karl Lagerfeld ? "Des fantasmes", selon Sébastien Jondeau, invité à en débattre sur le plateau de Quotidien jeudi 4 février. "Pour l'instant il n'y a rien de défini, a-t-il précisé sur TMC. Ce n'est pas que je ne sois pas au courant, c'est qu'il y a quelque chose qui existe... mais qui n'a pas été terminé, fini. Ce sont des choses qui vont prendre du temps, c'est long. Il n'y a rien de concret dans tout ça. Le seul héritage que j'ai, c'est l'héritage culturel et la chance d'être là ce soir."

Cette version ne coïncide pas vraiment avec celle de Baptiste Giabiconi, l'autre homme de la vie de Karl Lagerfeld. En octobre dernier, le jeune Marseillais avait assuré être l'héritier principal de cette fortune qui s'élève à plus de 200 millions de dollars selon les sites spécialisés Celebrity Net Worth et Business Insider. Parmi les bien légués par le Kaiser, on compte notamment une librairie et un appartement dans le 7e arrondissement de Paris, un logement à Monaco ainsi que des meubles de designer. Un testament aurait été "écrit de la main" du couturier, selon le journal Le Parisien. Toujours est-il que, deux ans après sa mort, rien ne semble avoir été réglé.

C'est quand même con d'avoir trois Rolls et de finir dans une chambre pourrie

Peut-on imaginer une guerre à l'héritage entre Baptise Giabiconi et Sébastien Jondeau ? Oui et non. "Ce n'est pas que je ne l'aimais pas du tout, a précisé l'invité de Yann Barthès. On a partagé beaucoup de moments ensemble. Il a une certaine histoire avec Karl. Il a la légitimité de l'avoir. Je respecte cette histoire, je ne veux juste pas la rentrer dans la mienne. C'est quand même quelque chose que Karl m'a imposé. Avec d'autres aussi, il avait beaucoup de gens comme ça. Mais ce n'était pas une concurrence. Peut-être que j'ai crée ça dans ma tête."

Karl Lagerfeld est mort le 19 février 2019 à l'âge de 85 ans. L'inventaire de sa fortune serait toujours en cours. "C'est quand même con d'avoir trois Rolls et de finir dans une chambre pourrie comme ça", aurait-il dit, avec beaucoup d'ironie, à Françoise Caçote, la nouvelle maman de Choupette, et Sébastien Jondeau. "Il avait tellement du recul par rapport à pas mal de choses, conclut celui qui fut son chauffeur puis son grand complice. J'ai été étonné sur le moment quand il l'a dit mais quand j'y repense... c'est tellement lui."