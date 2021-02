Diaporama Héritage de Karl Lagerfeld : encore "rien de défini" selon son complice Sébastien Jondeau

Karl Lagerfeld et son assistant Sébastien Jondeau arrivant à la soirée de Carine Roitfeld à l'hôtel Four Seasons George V à Paris, le 4 mars 2017.

La Princesse Caroline de Hanovre et Karl Lagerfeld - 64e Bal de la Rose sur le thème de Manhattan dans la Salle des Etoiles au Sporting Monte Carlo à Monaco. Le 24 mars 2018. © Pierre Villard / Palais Princier / SBM via Bestimage

Soirée hommage à Karl Lagerfeld "Karl for ever" dans la nef du Grand Palais à Paris. Le 20 juin 2019.

Sébastien Jondeau et Karl Lagerfeld - Les célébrités arrivent à la soirée Chanel à New York, le 23 octobre 2017.

Karl Lagerfeld, Sébastien Jondeau, Brad Kroenig et son fils Hudson Kroenig, Baptiste Giabiconi - Présentation de la collection Chanel Métiers d'Art Paris-Rome aux studios Cinecitta à Rome, le 1er décembre 2015. © Olivier Borde/Bestimage

Exclusif - Karl Lagerfeld se promène avec Sébastien Jondeau (son assistant personnel et égérie) et son filleul et mannequin fétiche Hudson Kroenig à Saint-Tropez, le 14 août 2015.