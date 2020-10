Héritage de Karl Lagerfeld : Une procédure sans fin, Baptiste Giabiconi explique

Le 19 février 2019, à l'âge de 85 ans, disparaissait Karl Lagerfeld. Peu de temps après son décès, est survenue la question de son héritage : qui va hériter, non seulement de sa fortune, mais également de son patrimoine aussi riche que varié ? A en croire celui qui se présente comme "l'héritier principal" du couturier de légende, Baptiste Giabiconi, il y a tant de biens que l'inventaire est toujours en cours.

De passage dans l'émission 50' Inside, diffusée le 24 octobre 2020 sur TF1, le mannequin de 30 ans a évoqué cette délicate question de l'héritage : "Je suis l'héritier principal de Karl, ça c'est une vérité. On est dans l'attente que l'inventaire se termine et vous imaginez un homme comme Karl, toute sa vie, tout ce qu'il a pu accumuler... Donc ça prend du temps, mais on n'est pas pressés. Finalement, c'est bien que les choses prennent du temps, Baptiste Giabiconi a-t-il expliqué face aux caméras, depuis un hôtel parisien. On a le temps de se remettre en question, de se préparer. Parce que c'est un changement aussi, ce sera un changement de vie."

La fortune du Kaiser est estimée aux alentours de 200 millions de dollars par les sites spécialisés Celebrity Net Worth et Business Insider. Parmi les biens immobiliers figurent notamment une librairie et un appartement dans le très chic 7e arrondissement de Paris, ainsi qu'un appartement à Monaco. À cela s'ajoute une bibliothèque bien fournie, des meubles de designer.... En juin dernier, le Parisien confirmait l'existence d'un testament "écrit de la main de Karl Lagerfeld" et enregistré à Monaco. Mais la répartition de l'héritage est compliquée par un certain Frydlender Lucien, 87 ans, l'expert-comptable du couturier, qui a disparu depuis plusieurs mois...

Déjà en février 2020 dans l'émission Sept à Huit, Baptiste Giabiconi affirmait être le premier héritier des sept noms que mentionnerait le mystérieux testament. Autre personnage clef de l'entourage du Kaiser qui héritera d'une partie de sa fortune : Choupette, sa chatte adorée, qui vit aujourd'hui avec Françoise, celle qui était sa gouvernante du temps où Karl Lagerfeld était encore là. Le mannequin et garde du corps du styliste, Sébastien Jondeau, ainsi que le mannequin américain Brad Kroenig et son fils Hudson, le filleul chéri du couturier, pourraient eux aussi figurer dans le testament.