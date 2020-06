Héritage de Karl Lagerfeld : Disparition d'un homme clef, détails et mensonges

Karl Lagerfeld est mort le 19 février 2019 et, depuis, la question de son héritage n'est toujours pas réglée. Avec une fortune estimée par les sites spécialisés Celebrity Net Worth et Business Insider aux alentours de 200 millions de dollars, les appétits s'aiguisent... Le Parisien Week-end a remonté le fil dans une enquête qui met avant tout en lumière un homme clef jusqu'ici méconnu et fort utile pour déterminer avec exactitude ce que possédait le styliste : Frydlender Lucien, son expert-comptable.

Testament ou pas testament ?

Le magazine fait une première révélation concernant l'héritage de Karl Lagerfeld : il avait bel et bien rédigé un testament. Pendant longtemps, le styliste de chez Chanel avait laissé planer le doute sur un éventuel document décrivant qui aurait quoi à sa mort. Tout juste avait-il consenti à admettre en 2015 avoir déjà tout préparé pour sa chatte adorée Choupette, désormais entre de bonnes mains. Une récente enquête du magazine ELLE penchait pour l'absence de testament, rendant la succession encore plus difficile. "Il est parti sans faire de testament. Dans un dernier tour de passe-passe, seule la chatte Choupette a hérité à ce jour de quelques millions", pouvait-on lire. Faux selon Le Parisien Week-end. "Le testament, écrit de la main de Karl Lagerfeld, a été enregistré par Maître Henry Rey à Monaco. Un administrateur judiciaire a été mandaté par le tribunal de la principauté", apprend-on.

Mais t'es où ? Mais t'es pas là...

Autre révélation importante du magazine, un homme clef manque à l'appel et retarde la succession. Il s'agit de Frydlender Lucien, l'expert-comptable du regretté Kaiser pendant "des décennies". L'homme de 87 ans aurait disparu de la circulation et fermé son cabinet en septembre 2019. "Il n'est pas coopératif, il refuse de parler aux légataires et aux administrateurs", a fait savoir un avocat proche du dossier. Sa femme a tout juste accepté de dire au magazine qu'il ne s'était pas enfui "sur une île paradisiaque avec un trésor caché", mais qu'il était reclus chez lui à Paris, "très malade".

Cet homme, forcément très au courant des détails financiers liés à l'héritage de Karl Lagerfeld permettrait pourtant de mieux inventorier ce qu'il possédait. "On est sur un inventaire, qui est un processus très long. Mobilier, immobilier, art, sociétés, finances...", admettait le mannequin et chouchou de Karl, Baptiste Giabiconi en février dernier sur TF1. Parmi les biens immobiliers figurent notamment une librairie et un appartement dans le très chic 7e arrondissement de Paris ainsi qu'un appartement à Monaco. À cela s'ajoute une bibliothèque bien fournie, des meubles de designer....

Qui sont les bénéficiaires ? Baptiste Giabiconi héritier numéro 1 ?

Dans Sept à huit, Baptiste Giabiconi avait affirmé que le testament de son ancien mentor comptait sept noms et qu'il figurait tout en haut de la liste. Là encore, à moitié faux selon le magazine. "Baptiste n'a pas été exclu du premier rendez-vous chez le notaire... puisqu'il n'y a pas eu de premier rendez-vous chez le notaire", a révélé une source travaillant sur la succession. En revanche, la même source donne raison au mannequin en déclarant que le défunt couturier a voulu le "gratifier d'une quotité plus importante que les autres". Mais alors, si cela ne s'est pas fait chez le notaire, comment a-t-il eu vent de cette information ?

Cette révélation - si elle est vraie - sur une part plus généreuse du testament risque d'agacer un autre héritier : Sébastien Jondeau, ex-chauffeur de Karl Lagerfeld, devenu son homme à tout faire et son protégé. Entre Baptiste Giabiconi et lui, cela a toujours fait des étincelles. "De toute sa vie, c'est moi qui ai passé le plus de temps avec lui. Je n'ai jamais été off, sauf le jour de sa mort", confiait Sébastien à Paris Match l'an dernier. "Le Seb, je ne le sens pas trop, avec sa toux, son angoisse envahissante. Il faut se méfier des gens qui d'emblée te font partager leurs peurs, leurs maux, leurs problèmes", écrit Baptiste Giabiconi dans Karl et Moi. Pour s'acheter la paix, Karl Lagerfeld offrait aux deux hommes des cadeaux de valeur similaire... Aujourd'hui, chacun veut prendre l'ascendant sur l'autre. Pourtant, depuis la mort du Kaiser, Baptiste Giabiconi a été très absent des derniers événements Chanel...

Le Parisien Week-end fournit enfin une ultime révélation : la liste des héritiers. Outre Baptiste Giabiconi et Sébastien Jondeau figureraient également Françoise Caçote (sa gouvernante, qui s'occupe de Choupette), Hudson Kroenig (son filleul de 11 ans) et son père Brad Kroenig, Caroline Lebar (sa directrice de la communication) et Jake Davis (mannequin et ami).

Une affaire à suivre...