Karl Lagerfeld : Ses années avec le cancer, racontées par Sébastien Jondeau

Sur la planète Mode, la mort de Karl Lagerfeld, survenue le 19 février 2019, restera l'un des événements les plus marquants de l'année. Le couturier décédé à l'âge de 85 ans a depuis fait l'objet de nombreux hommages. Son ancien bras droit, Sébastien Jondeau, honore sa mémoire et parle de sa nouvelle vie, post-Karl. Il confie : "Maintenant, j'ai le loisir de penser à moi."

Il m'a envoyé un message urgent. Je l'ai rappelé dans la seconde : 'J'ai un problème. Je n'arrive pas à pisser.' Il m'a avoué que cela faisait déjà quelque temps.

C'est avec Paris Match (n°3685, en kiosques vendredi 19 décembre 2019) que Sébastien Jondeau s'est entretenu. Cette nouvelle interview fait suite à la première, publiée au mois d'août, dans laquelle il révélait que Karl Lagerfeld était mort "sa main dans la [s]ienne". Cette fois, Sébastien Jondeau revient sur le moment où son défunt patron a appris son cancer de la prostate ("En 2015. Le 5 juin. On était à Saint-Tropez", confie-t-il), et sur les années qui ont suivi : "Il ne supportait pas que je me fasse remplacer. J'étais sous son emprise. Je suis un électron libre, mais Karl me contrôlait. Je n'en dormais plus la nuit. Sa maladie était un sujet de discussion quotidien."

"Pendant vingt ans, je n'ai pas pris de vacances, ni dîné comme je le voulais avec mes copines et mes amis, explique également Sébastien Jondeau. Il ne se passait pas deux heures sans qu'il m'envoie un message. De toute sa vie, c'est moi qui ai passé le plus de temps avec lui. Je n'ai jamais été off, sauf le jour de sa mort." Depuis cette disparition, l'homme à tout faire de Karl Lagerfeld dit souffrir "de crises d'angoisse" quotidiennes, "vers 17 ou 18h", horaire auquel l'ancien directeur artistique de Chanel et lui partaient "en vadrouille".