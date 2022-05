Vanessa Paradis : Rayonnante en jean pour le défilé ultra-select de Chanel, elle éblouit Monaco !

Une présentation dont toutes les pièces phares avaient été gardées très secrètes mais qui se déroulait dans un lieu qui n'avait pas été choisi au hasard : en effet, la maison de couture de Coco Chanel a toujours été très liée à Monaco, depuis la créatrice elle-même jusqu'à sa remplaçante actuelle, Virginie Viard. En passant, bien sûr, par Karl Lagerfeld, créateur de Chanel pendant trois décennies et très ami avec la famille princière de Monaco, notamment Caroline.

Si celle-ci n'était pas présente, la famille était particulièrement bien représentée, entre Charlotte Casiraghi, porte-parole de la marque, sa cousine Pauline Ducruet et sa belle soeur Tatiana Santo Domingo (la femme de son frère aîné Andréa). Sa belle-mère, Carole Bouquet, grande amatrice de mode, était également présente avec elle. Toutes en jean, comme Vanessa Paradis, elles avaient respecté le dress-code et étaient sûrement ravies de découvrir les nouvelles pièces.

Pour cette dernière, l'attachement à la maison Chanel ne date pas d'hier : elle avait été nommée ambassadrice de la marque pour le parfum Coco en 1991, et leur collaboration s'est poursuivie jusqu'en 2019 à travers de nombreux produits. Une fidélité qu'elle a transmise à sa fille : si elle n'était pas présente ce jeudi, Lily-Rose Depp est une personnalité importante pour Chanel.

En effet, depuis 2015, la jeune fille (qui avait alors 15 ans) travaille comme mannequin pour la marque. Elle avait même été, un an plus tard, la plus jeune égérie du mythique N°5, l'un des parfums les plus connus du monde. Et on imagine que sa célèbre maman lui déjà raconté ce qu'elle a vu ce jeudi sur le Rocher, vêtement par vêtement !