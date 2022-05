Diaporama : Vanessa Paradis : Rayonnante en jean pour le défilé ultra-select de Chanel, elle éblouit Monaco !

1 / 28 Vanessa Paradis : Rayonnante en jean pour le défilé ultra-select de Chanel, elle éblouit Monaco !

2 / 28 Vanessa Paradis pose avant le défilé croisière Chanel au Monte Carlo Beach à Monaco. Photo by Marco Piovanotto/ABACAPRESS.COM

3 / 28 Charlotte Casiraghi pose avant le défilé croisière Chanel Collection 2022-23 au Monte Carlo Beach à Monaco, le 5 mai 2022. Photo by Marco Piovanotto/ABACAPRESS.COM

4 / 28 Vanessa Paradis - Les célébrités assistent au défilé croisière Chanel au Monte Carlo Beach à Monaco, le 5 mai 2022. © Olivier Borde / Bestimage

Celebrities attend the Chanel cruise fashion show at the Monte Carlo Beach in Monaco on May 5, 2022.

5 / 28 Tatiana Santo Domingo pose avant le défilé croisière Chanel Collection 2022-23 au Monte Carlo Beach à Monaco, le 5 mai 2022. Photo by Marco Piovanotto/ABACAPRESS.COM

6 / 28 Vanessa Paradis - Les célébrités assistent au défilé croisière Chanel au Monte Carlo Beach à Monaco, le 5 mai 2022. © Olivier Borde / Bestimage

Celebrities attend the Chanel cruise fashion show at the Monte Carlo Beach in Monaco on May 5, 2022.

7 / 28 Vanessa Paradis et sa fille Lily Rose Depp - Photocall du défilé de mode prêt-à-porter printemps-été 2021 "Chanel" au Grand Palais à Paris. Le 6 octobre 2020 © Olivier Borde / Bestimage





8 / 28 Vanessa Paradis - Les célébrités assistent au défilé croisière Chanel au Monte Carlo Beach à Monaco, le 5 mai 2022. © Olivier Borde / Bestimage

Celebrities attend the Chanel cruise fashion show at the Monte Carlo Beach in Monaco on May 5, 2022.

9 / 28 Charlotte Casiraghi pose avant le défilé croisière Chanel Collection 2022-23 au Monte Carlo Beach à Monaco, le 5 mai 2022. Photo by Marco Piovanotto/ABACAPRESS.COM

10 / 28 Vanessa Paradis - Arrivées et sorties du défilé Chanel Haute-Couture 2022 au Grand Palais Ephémère dans le cadre de la Fashion Week de Paris, France, le 25 janvier 2022. © Christophe Aubert via Bestimage





11 / 28 Vanessa Paradis - Les célébrités assistent au défilé croisière Chanel au Monte Carlo Beach à Monaco, le 5 mai 2022. © Olivier Borde / Bestimage

Celebrities attend the Chanel cruise fashion show at the Monte Carlo Beach in Monaco on May 5, 2022.

12 / 28 Vanessa Paradis - Défilé de mode "Chanel" en hommage aux métiers d'art au 19M à Aubervilliers. Le 7 décembre 2021 © Olivier Borde / Bestimage





13 / 28 Vanessa Paradis et sa fille Lily Rose Depp - Photocall du défilé de mode prêt-à-porter printemps-été 2021 "Chanel" au Grand Palais à Paris. Le 6 octobre 2020 © Olivier Borde / Bestimage





14 / 28 Charlotte Casiraghi pose avant le défilé croisière Chanel Collection 2022-23 au Monte Carlo Beach à Monaco, le 5 mai 2022. Photo by Marco Piovanotto/ABACAPRESS.COM

15 / 28 Vanessa Paradis - Photocall du 2ème défilé de mode Haute-Couture 2022 "Chanel" au Grand Palais Ephémère à Paris. Le 25 janvier 2022 © Olivier Borde / Bestimage





16 / 28 Charlotte Casiraghi, Carole Bouquet et Abd Al Malik pose avant le défilé croisière Chanel Collection 2022-23 au Monte Carlo Beach à Monaco, le 5 mai 2022. Photo by Marco Piovanotto/ABACAPRESS.COM

17 / 28 Vanessa Paradis lors du photocall du défilé Chanel Métiers d'Art 2019 / 2020 au Grand Palais à Paris le 4 décembre 2019 © Olivier Borde / Bestimage





18 / 28 Vanessa Paradis pose avant le défilé croisière Chanel Collection 2022-23 au Monte Carlo Beach à Monaco, le 5 mai 2022. Photo by Marco Piovanotto/ABACAPRESS.COM

19 / 28 Charlotte Casiraghi pose avant le défilé croisière Chanel Collection 2022-23 au Monte Carlo Beach à Monaco, le 5 mai 2022. Photo by Marco Piovanotto/ABACAPRESS.COM

20 / 28 Vanessa Paradis - Photocall du 2ème défilé de mode Haute-Couture 2022 "Chanel" au Grand Palais Ephémère à Paris. Le 25 janvier 2022 © Olivier Borde / Bestimage





21 / 28 Vanessa Paradis - Défilé de mode "Chanel" en hommage aux métiers d'art au 19M à Aubervilliers. Le 7 décembre 2021 © Olivier Borde / Bestimage





22 / 28 Lily-Rose Depp et sa mère Vanessa Paradis - Les célébrités au photocall du défilé "Chanel Cruise Collection 2020" au Grand Palais. Paris, le 3 mai 2019. © Olivier Borde/Bestimage





23 / 28 Vanessa Paradis - Défilé de mode "Chanel" en hommage aux métiers d'art au 19M à Aubervilliers. Le 7 décembre 2021 © Olivier Borde / Bestimage





24 / 28 Vanessa Paradis - Photocall du défilé de mode prêt-à-porter printemps-été 2021 "Chanel" au Grand Palais à Paris. Le 6 octobre 2020 © Olivier Borde / Bestimage





25 / 28 Vanessa Paradis au photocall du dîner "Chanel" lors du 46ème Festival du Cinéma Américain de Deauville, le 11 septembre 2020. © Olivier Borde/Bestimage





26 / 28 Vanessa Paradis lors du photocall du défilé Chanel Métiers d'Art 2019 / 2020 au Grand Palais à Paris le 4 décembre 2019 © Olivier Borde / Bestimage





27 / 28 Pauline Ducruet pose avant le défilé croisière Chanel Collection 2022-23 au Monte Carlo Beach à Monaco, le 5 mai 2022. Photo by Marco Piovanotto/ABACAPRESS.COM