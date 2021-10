Andrea Casiraghi et Tatiana Santo Domingo, couple complice et looké pour LE mariage royal grec

Les mariages royaux s'enchaînent depuis la rentrée ! Après les noces du prince Alexander zu Schaumburg-Lippe en Allemagne et le mariage impérial du grand-duc George Mikhailovich en Russie, les têtes couronnées avaient rendez-vous à Athènes le 23 octobre 2021, pour le mariage religieux du prince Philippos de Grèce et Nina Flohr. Autour des jeunes mariés, débordants de bonheur, de nombreuses figures royales étaient réunies, notamment Andrea Casiraghi et son épouse Tatiana Santo Domingo, en charge de représenter la famille princière monégasque.

Pour l'occasion Tatiana Santo Domingo a ressorti sa robe longue Giambattista Valli, issue de la collection printemps-été 2019. Le moins qu'on puisse dire est que la Monégasque de 37 ans - née à New York - a fait une apparition remarquée à la cathédrale de l'Annonciation dans ce modèle d'un rouge éclatant. Côté accessoires, l'épouse d'Andrea Casiraghi a misé sur l'originalité en dévoilant une nouvelle paire de lunettes de soleil coeur - les Loulou - de chez Saint-Laurent. Le lendemain, en tenues plus décontractées, le couple a également pris part à la réception organisée au Yachtclub d'Athènes par le roi Constantin II (voir diaporama).

Les parents d'Alexandre, India et Maximilian (8, 6 et 3 ans) n'étaient pas les seuls à laisser leurs enfants à la maison (ou l'hôtel) le temps d'un mariage royal : les princesses Eugenie et Beatrice, mamans d'August et Sienna (8 et 1 mois), étaient également de la partie. Les deux soeurs étaient bien sûr accompagnées de leurs maris respectifs : Jack Brooksbank et Edoardo Mappeli Mozzi. Ils ont ainsi pu croiser le prince héréditaire Ernst August de Hanovre et son frère le prince Christian, accompagnés de leurs élégantes épouses, la princesse Ekaterina et Alessandra de Osma. Rappelons qu'Andrea Casiraghi est familier des Hanovre puisque sa mère la princesse Caroline de Monaco est mariée - mais vit séparément - avec le prince Ernst August de Hanovre, le père de sa fille Alexandra.

Après un premier mariage civil en petit comité, célébré en décembre 2020 en Suisse, le prince Philippos de Grèce et Nina Flohr se sont unis religieusement en grande pompe. La mariée est apparue radieuse dans sa volumineuse robe Chanel, accessoirisée d'une magnifique tiare. La famille royale grecque était réunie au grand complet : le prince Odysseas Kimon de Grèce, le prince Constantin Alexios de Grèce, le prince Achileas-Andreas de Grèce, le prince Aristide Stavros de Grèce, le prince Pavlos de Grèce, la princesse Marie-Chantal de Grèce, la princesse María Olympía de Grèce... Tous ont joyeusement assisté à cet heureux événement.