Mariage royal en Russie ! Noces impériales, tiare et robe d'exception pour Rebecca et George

Pour la toute première fois depuis plus de 100 ans, la Russie a organisé un mariage royal. Ce 1er octobre 2021, nombre d'aristocrates ont fait le voyage jusqu'à Saint-Pétersbourg - l'ancienne capitale impériale - pour assister aux noces du grand-duc George Mikhailovich (40 ans), dernier héritier de la famille Romanov, et de l'Italienne Rebecca Victoria Bettarini (39 ans) en la cathédrale St-Isaac. Un tel événement ne s'était plus produit depuis la révolution bolchévique et le renversement de la dynastie des Romanov.

Après le mariage civil prononcé à Moscou le 26 septembre dernier, place au mariage religieux. Tout sourire, la mariée a été chaleureusement accueillie lors de son arrivée à la cathédrale, dans une robe à la traîne interminable, égayée des armoiries de l'empire russe brodées de fil d'or. Sous son voile, se trouvait une magnifique tiare réalisée par la maison Chaumet. Fille de l'ancien ambassadeur italien Roberto Bettarini, Rebecca Victoria Bettarini est une écrivaine spécialisée dans les thrillers (qu'elle signe du nom Georgina Perosch). Pour épouser le grand-duc et ainsi devenir Victoria Romanovna, elle s'est convertie l'an dernier à la religion orthodoxe.

Comme l'a précisé l'AFP, la reine Sofia d'Espagne était présente parmi les 1500 convives, de même que le prince Rudolph et la princesse Tilsim du Liechtenstein, ainsi que l'ancien roi de Bulgarie et son épouse. A défaut d'être venu avec son épouse Clotilde Courau, le prince Emmanuel-Philibert de Savoie a retrouvé sur place le duc d'Aoste. Le prince Joachim Murat et son épouse la princesse Yasmine ont également fait le voyage pour assister à cet événement historique.

Vladimir Poutine se tient à distance

Pour rappel, le grand-duc George Mikhailovich Romanov est le fils unique de la grande-duchesse Maria Vladimirovna Romanova (voir diaporama), considérée pour nombre de monarchistes comme la cheffe de la maison impériale de Russie depuis la mort de son père, Vladimir Kirillovitch Romanov. Elle est la petite-fille du grand-duc Cyrille Vladimirovitch de Russie, cousin du tsar Nicolas II.