Le prince Joachim Murat est papa ! La princesse Yasmine a accouché, le prénom du bébé dévoilé

L'année 2021 n'est pas des plus faciles à vivre pour beaucoup, mais pour le prince Joachim Murat, elle est synonyme de bonheur familial ! Cinq mois seulement après leur mariage surprise à Paris, son épouse la princesse Yasmine a donné naissance à leur premier enfant. Une heureuse nouvelle confirmée par le magazine Point de vue du 11 août 2021.

Selon nos confrères, le bébé est né le 3 août dernier et il s'agit d'un petit garçon ! Pour le nom, place à la tradition, puisque le nouveau-né a été baptisé Joachim Georges Laurent Napoléon. Il devient ainsi le dixième prince Murat. La grossesse de la princesse Yasmine avait été confirmée par communiqué en mai dernier. Les futurs parents avaient alors annoncé l'arrivée de leur premier enfant pour la fin de l'été. Bébé est-il arrivé avec un peu d'avance ?

A la veille de la naissance, la princesse Yasmine s'était saisie de son compte Instagram pour dévoiler une jolie photo de couple. Un cliché sur lequel elle prend la pose avec son ventre bien rond, enlacée par le prince Joachim Murat. "Etre entouré de sa famille et des gens qu'on aime est la chose la plus importante dans la vie", avait-elle alors écrit. Pandémie oblige, c'est en petit comité que le prince Joachim Murat et Yasmine Lorraine Briki se sont mariés à la mairie du 10e arrondissement de Paris, le 5 mars dernier.