Prince Joachim Napoléon Murat bientôt papa : son épouse Yasmine est enceinte

Après le mariage, le bébé ! Le prince Joachim Murat et son épouse, la princesse Yasmine Murat, attendent un enfant.

Cette heureuse nouvelle, les futurs parents l'ont annoncée eux-mêmes, par communiqué. Le prince Joachim et la princesse Yasmine Murat (née Yasmine Lorraine Briki) ont gardé le sexe de leur enfant secret, mais précisent qu'il est attendu pour la fin de l'été. Fille ou garçon, c'est à un(e) petit(e) Vierge que le couple donnera naissance.

L'officialisation de la grossesse de la princesse Yasmine fait suite à son mariage surprise au prince Joachim Napoléon Murat. Ils se sont unis le 5 mars 2021, à la mairie du 10e arrondissement de Paris. Pandémie oblige, seuls quelques proches avaient pu assister à la cérémonie. Le grand-duc George de Russie et sa fiancée Rebecca Victoria Bettarini, le baron Jean-Christophe von Pfetten, Laurent Dassault ou encore Louis Sampion Bouglione comptaient parmi les convives de ce mariage civil.

Le prince Joachim Charles Napoléon Murat, prince de Ponte Corvo, est le fils de Joachim Louis Napoléon Murat, 8e prince Murat chef de la maison Murat. Tous deux sont les descendants directs de Joachim Ier, prince d'Empire et roi de Naples, et de Caroline Bonaparte épouse Murat, reine de Naples et soeur de Napoléon Ier. Cette année, les descendants et admirateurs du défunt empereur commémorent les 200 ans de sa mort.

La princesse Yasmine Murat, elle, est née et a grandi en Algérie. Sa famille descend des Al Breiiki, les fondateurs de la Principauté Al Breik (18-19e siècle), près du Yemen. La cavalière est membre de l'école du Polo de Paris et réalise, en parallèle, des livres jeunesse. Yasmine est également engagée dans l'association culturelle United Hopes, qu'elle a fondée en 2014 et dont son mari est le président d'honneur.