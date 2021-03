Prince Joachim Napoléon Murat : Mariage surprise avec Yasmine, à Paris

En cette année 2021, commémorant les 200 ans de la mort de Napoléon Ier, ses descendants viennent d'annoncer une heureuse nouvelle : le mariage du prince Joachim avec Yasmine Lorraine Briki. Le 5 mars 2021, le couple a en effet signé un acte de mariage à Paris, à la mairie du 10e arrondissement, comme l'a précisé un communiqué officiel. Pandémie oblige, seuls quelques proches ont pu assister à la cérémonie.

En attendant la cérémonie religieuse qui sera célébrée lorsque les conditions sanitaires le permettront, le prince Joachim Charles Napoléon Murat et sa compagne se sont mariés civilement en présence du grand-duc George de Russie et de sa fiancée Rebecca Victoria Bettarini, du baron Jean-Christophe von Pfetten, de Laurent Dassault ou encore de Louis Sampion Bouglione.

Agé de 47 ans, le prince Joachim Charles Napoléon Murat, prince de Ponte Corvo, est le fils de Joachim Louis Napoléon Murat, 8e prince Murat chef de la maison Murat. Tous deux sont les descendants directs de Joachim Ier, prince d'Empire et roi de Naples, et de Caroline Bonaparte épouse Murat, reine de Naples et soeur de l'empereur Napoléon Ier. Après s'être engagé dans l'armée française en tant que parachutiste au Kosovo, Joachim a vécu en Inde pendant sept ans, d'où il oeuvrait à la diffusion des technologies de souveraineté françaises. Il est également engagé dans toutes les associations historiques napoléoniennes.

De son côté, Yasmine Lorraine Briki est née et a grandi en Algérie. Sa famille descend des Al Breiiki, les fondateurs de la Principauté Al Breik (18-19e siècle), près du Yemen. Cette cavalière est membre de l'école du Polo de Paris, tout en étant une artiste. Elle réalise notamment des livres jeunesse. Elle est également engagée dans l'association culturelle United Hopes, qu'elle a fondée en 2014, et dont son mari est le président d'honneur.