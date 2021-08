Diaporama Le prince Joachim Murat est papa ! La princesse Yasmine a accouché, le prénom du bébé dévoilé

Le prince Joachim Murat et son épouse la princesse Yasmine (enceinte) à Marseille, lors des célébrations du bicentenaire de la mort de l'empereur Napoléon Ier. Photo by David Niviere

Le prince Joachim Murat et la princesse Yasmine, le prince Jean-Christophe Napoléon et la Princesse Olympia (Olympia von Arco-Zinneberg), le prince Charles Bonaparte, le prince et la princesse Joachim Louis Napoléon Murat et Béatrice Bourbon des Deux-Siciles - Commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon 1er aux Invalides à Paris. Le 5 mai 2021.