Andrea Casiraghi et Tatiana : Vacances en amoureux à Saint-Tropez

Les vacances d'été ont commencé pour Andrea Casiraghi et son épouse, Tatiana Santo Domingo. Le 9 juillet 2020, le fils aîné de la princesse Caroline de Monaco a été aperçu lors d'une balade dans les rues de Saint-Tropez, main dans la main avec sa moitié. Le couple était accompagné de plusieurs amis.

Tout sourire, le couple passe visiblement du bon temps sur la Côte d'Azur, après plusieurs mois de confinement. Ce week-end, la joyeuse troupe s'est offert une virée en mer à bord du Pacha III, l'élégant voilier que Stefano Casiraghi, le père d'Andrea, Pierre et Charlotte Casiraghi, avait offert à leur maman la princesse Caroline. En octobre prochain, le clan commémorera le titre anniversaire des 20 ans de la disparition de l'homme d'affaires italien, mort tragiquement lors d'une course de bateau.

Mais pour le moment, place à la détente. Visiblement, c'est sans enfants qu'Andrea Casiraghi et Tatiana Santo Domingo profitent de leurs vacances puisque Sasha (7 ans), India (5 ans) et Maximilian (2 ans) n'ont pas encore été aperçus à leurs côtés. Le 31 août prochain, Andrea et Tatiana fêteront leurs 7 ans de mariage. Peut-être le reste de la famille Casiraghi les rejoindra-t-elle à Saint-Tropez d'ici là ?

La dernière réunion de famille s'est faite dans de tristes circonstances puisque le prince Albert et ses soeurs, les princesses Caroline et Stéphanie, s'étaient retrouvées pour les obsèques de leur cousine, la baronne Elizabeth-Ann de Massy, données en la cathédrale Notre-Dame-Immaculée de Monaco le 17 juin.