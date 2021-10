Mariage du prince Alexander zu Schaumburg-Lippe : Mahkameh ressort la magnifique tiare Palmette !

Place au grand mariage ! Après une première union civile célébrée en petit comité, en septembre 2020, le prince Alexander zu Schaumburg-Lippe et Mahkameh Navabi se sont unis religieusement. Les convives avaient rendez-vous le 9 octobre 2021 à l'église de Bückeburg, au nord de l'Allemagne. Cette ville de Basse-Saxe était autrefois la capitale de la petite principauté de Schaumburg-Lippe.

Tout sourire, la mariée a fait une arrivée remarquée dans sa robe blanche signée Azzi and Osta dégageant ses épaules. Qui dit mariage royal dit tiare ! Sans surprise, Mahkameh Navabi, une pianiste perse de 40 ans, a pu emprunter la magnifique tiare Palmette en diamants, datant du XIXe siècle, et qui appartient à la famille Schaumburg-Lippe. Les deux premières femmes du prince Alexander avaient déjà porté ce bijoux historique pour leurs mariages.

Une fois les voeux les échangés, les mariés ont été chaleureusement acclamés à leur sortie de l'église, notamment par plusieurs têtes couronnées européennes (voir diaporama). Après avoir pris la pose et échangé quelques baisers devant les objectifs, le couple est monté à bord d'une calèche pour un départ original, façon conte de fées... quelque peu passé. Cela fait maintenant cinq ans que Mahkameh partage la vie du prince Alexander zu Schaumburg-Lippe. Le couple, qui partage une même passion pour la musique, s'était fiancé en janvier 2020.

Avant ces troisièmes noces, Alexander zu Schaumburg-Lippe (62 ans) a été marié à la princesse Marie-Louise of Sayn-Wittgenstein-Berleburg, entre 1993 et 2002. Union dont est né un fils : le prince Heinrich Donatus of Schaumburg-Lippe (27 ans). Il a ensuite épousé Nadja Anna Zsoeks, avec qui il a eu deux filles, les princesses Friederike et Philomena, avant de divorcer en 2018.