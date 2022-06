Yannick Noah : Sa fille Jenaye inséparable de Tomathy, son demi-frère beau gosse

De la relation qu'a entretenue Yannick Noah avec le mannequin Heather Stewart-Whyte sont nées deux filles : Eleejah, 26 ans et Jenaye, 25 ans. Si la première se fait discrète, la seconde est bien plus sur le devant de la scène. Devenue elle aussi mannequin, la jeune femme multiplie les contrats avec de nombreuses marques. Récemment, c'est pour Bvlgari qu'elle défilait dans Paris, sous les yeux charmés de François Civil, Adèle Exarchopoulos ou Tina Kunakey et Vincent Cassel. Mais ce succès n'empêche pas Jenaye de garder les pieds sur terre et d'avoir le sens des priorités. Notamment pour sa famille.

Yannick Noah et Heather Stewart-Whyte ont refait leur vie. Le chanteur a d'autres enfants - un fils Joakim et une fille Yelena nés de son mariage ave Cécilia Rodhe -, et aussi son petit dernier avec Isabelle Camus, il a eu Joalukas. Heather est aussi devenue maman d'un garçon, Tomathy. Si les liens du sang sont réduits de moitié, le jeune homme et Jenaye n'en sont pas moins complices. Récemment, le frère et la soeur ont passé beaucoup de temps ensemble, dans les tribunes de Roland-Garros pour commencer avant de célébrer comme il se doit les 18 ans de Joalukas ce vendredi 10 juin, sur une péniche en plein devant la Tour Eiffel (voir diaporama).

Présent dans la capitale, Tomathy, installé à Toulouse comme le révèle son profil Linkedin, a joué les touristes avec sa demi-soeur Jenaye. Cette dernière lui a fait faire le tour de Paris, lui présentant les plus beaux monuments et les meilleures adresses dont la Fondation Louis Vuitton, située dans l'Ouest parisien. Le duo s'est immortalisé à plusieurs reprises, jouant sur les jeux de miroirs du chic établissement et révélant au passage leur proximité fraternelle touchante.

Jenaye Noah est aussi proche des autres enfants de son célèbre papa. Les réunions du chanteur avec tous ses enfants sont d'ailleurs l'occasion parfaite pour Yannick Noah de dévoiler sa tribu et de multiplier les souvenirs. Des instants qui seront d'autant plus précieux désormais, lui qui a décidé de s'installer au Cameroun pour devenir le chef du village que son père. Les retrouvailles n'en seront que meilleures à chaque fois !