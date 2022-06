Yannick Noah en mode fiesta avec ses enfants : anniversaire de folie pour les 18 ans de son fils Joalukas !

Yannick Noah sait mettre de l'ambiance et son fils Joalukas a hérité de cette passion pour la fête. Le petit dernier du chanteur de 62 ans et d'Isabelle Camus a célébré comme il se doit son passage à la majorité. Pour ses 18 ans, Joakulas a eu droit à une fête inoubliable ! Au programme, une péniche sur la Seine, un énorme gâteau (une pièce montée vertigineuse), de la musique, un peu de champagne et beaucoup, beaucoup d'invités.

Pour preuve, les nombreuses vidéos repartagées par Joalukas Noah dans sa story Instagram. On y découvre notamment que le jeune homme a pu compter sur la présence de plusieurs membres de sa famille. Parmi eux, son papa mais aussi deux de ses trois grandes soeurs. Si elle habite à New-York, Jenaye Noah se trouve depuis plusieurs semaines en Europe. Cette semaine, le sublime mannequin de 25 ans a défilé pour Bvlgari à Paris, en présence de nombreuses stars dont Vincent Cassel, sa femme Tina Kunakey, ou encore l'actrice Adele Exarchopoulos. Jenaye était accompagnée de sa petite soeur Eleejah pour cette grande soirée d'anniversaire.

Proche d'autres enfants de stars, Joalukas Noah avait notamment invité Vittoria de Savoie à sa fête mémorable. La fille de 18 ans de Clotilde Courau et d'Emmanuel-Philibert de Savoie a elle aussi partagé des vidéos dans sa story Instagram. On y aperçoit Joalukas Noah en train de danser sur une péniche en mouvement en pleine nuit, sa veste ouverte et torse nu en dessous. "Ce mec respire le bonheur", commente Vittoria de Savoie sur l'une de ses vidéos (voir le diaporama).

Pour ses 18 ans, Joalukas Noah a reçu de nombreux messages, notamment sur les réseaux sociaux. Le jeune homme n'a bien évidemment pas été oublié par ses parents qui lui ont témoigné tout leur amour. Après plusieurs années passées ensemble, Yannick Noah et Isabelle Camus se sont séparés il y a quelques mois, une rupture officialisée par la fille du grand producteur Jean-Claude Camus lors d'une interview accordée au magazine Gala en décembre 2021. Mais de leur belle relation, les deux ex ne retiennent que le meilleur, leur fils. On se souvient que l'année dernière, Yannick Noah et Isabelle Camus s'étaient retrouvés pour les 17 ans de Joalukas, également marqués par une grosse fiesta...

"Happy birthday mon chéri!!!! Putain 18 ans !!!!!!!!!!! Stay cool ! You're the best !!! Je t'aime mon negro", a commenté Yannick Noah sur Instagram, en légende de plusieurs photos de famille. Isabelle Camus a quant à elle joué la carte de la nostalgie avec des jolis souvenirs...