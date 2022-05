Yannick Noah éloigné de ses enfants et petits-enfants : confidences et explications sur ce choix

Chanteur, sportif, capitaine d'équipe, père de famille... Yannick Noah a eu une vie bien remplie. Mais depuis un peu plus d'un an, l'artiste de 61 ans a opéré un virage à 360° en retournant sur ses terres au Cameroun dans le village d'Etoudi où il a grandi et a appris à taper dans la balle. Cette décision mûrement réfléchie l'éloigne des siens, de ses cinq enfants et des petits-enfants arrivés après. Mais paradoxalement, c'est en partie pour eux qu'il a choisi de s'installer en Afrique. A Yaoundé, Yannick Noah est devenu chef de village.

Ce statut est celui qu'a occupé son père Zacharie Noah jusqu'à sa mort en 2017. Yannick Noah tenait donc à lui rendre hommage en reprenant les rênes : "Papa a préservé ce lieu, il a sacrifié une bonne partie de sa vie pour préserver ce lieu qui est l'endroit où toute la famille a vécu et grandi depuis plusieurs générations. Papa était le dernier, c'est lui qui a sauvegardé cet endroit !" a-t-il confié ému à Anne-Elisabeth Lemoine dans C à Vous ce vendredi 13 mai.

Zacharie Noah espérait que Yannick devienne chef à son tour rapidement : "Il rêvait que son fils aîné ne reste pas trop longtemps à l'étranger et revienne." Malgré les nombreux allers-retours opérés pour y passer des vacances, ce n'est que récemment que Yannick Noah a eu une illumination : "Cette année, j'ai senti comme un appel, une envie évidente de repartir là ou j'ai grandi et d'y passer beaucoup de temps, d'améliorer cet endroit, d'en faire un lieu magique mais surtout de respecter la mémoire de mes parents qui ont donné tellement pour cet endroit."

Cette nouvelle vie, c'est aussi pour "les générations qui viennent", dont ses cinq enfants et ses deux petits-enfants qu'il l'a embrassée : "Le temps passe, forcément. On essaie de préparer l'avenir pour (...) mes enfants mais aussi mes petits-enfants. Je veux les voir se balader ici, dans ce lieu. Pour moi, j'aurais fait ma part de travail." Leia, la fille de Joakim Noah et Nohea Zulu, fils de Yelena, ne seront que ravis de ce cadeau de leur grand-père, Destination Ailleurs.