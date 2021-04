Yannick Noah : Son petit-fils Nohea, "rasta blond", a bien grandi

"Loin des yeux, près du coeur", s'est certainement dit Joakim Noah ! Le fils de Yannick Noah a eu une pensée pour son neveu Nohea et lui a adressé un message sur Instagram. La photo du "rasta blond en devenir" a touché ses abonnés.

Des followers Instagram, Joakim Noah en compte près de 500 000. Le jeune retraité de 36 ans leur a montré son neveu Nohea dans sa story du samedi 17 avril 2021, en publiant une photo de lui pour son anniversaire. Nohea a eu 3 ans et a reçu les voeux de son oncle.

"Joyeux anniversaire petit gamin, petit rasta blond en devenir" écrit Joakim Noah sur l'image de Nohea, torse nu, soufflant dans une corne de fête rayée rouge et blanche. @sticky13 a également mentionné sa petite soeur, la maman du petit garçon, Yelena Noah (@yelenanoah).

Nohea est le fils unique de Yelena et son ex-compagnon, M'Bianda Nelson. Pandémie de Covid-19 et restrictions de déplacement obligent, le petit homme ne soufflera pas ses 3 ans avec sa famille au grand complet. Son oncle Joakim a quitté le Brésil, fait escale à Miami puis posé ses valises à Philadelphie, et son grand-père Yannick Noah est au Cameroun avec sa tante Eleejah (la deuxième fille de Yannick Noah, née de son mariage au mannequin Heather Stewart-Whyte).

Nohea et sa maman Yelena Noah séjournent à Hawaï depuis plusieurs mois. En octobre dernier déjà, Yannick Noah révélait que sa fille et son petit-fils lui manquaient, en postant sur Instagram un collage de photos de Nohea et de lui-même, enfant.