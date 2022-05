Eleejah et Jenaye Noah : soirée de folie à Paris pour les deux soeurs, Yannick Noah nostalgique...

Pour la famille Noah, la fête se conjugue aux quatre bouts de la planète. Alors que Yannick Noah semble être rentré de son séjour familial en Jamaïque avec son fils Joalukas Noah, qui vient d'officialiser avec sa petite amie, deux de ses filles, Jenaye Noah et Eleejah Noah s'éclatent entre soeurs, à Paris. Et leur "sister night", comme partagé par Eleejah Noah, 26 ans, fille du chanteur et de Heather Stewart-Whyte, sur Instagram, leur a fait du bien. En effet, après avoir marqué les esprits lors de son passage ce jeudi 5 mai à Monaco au défilé croisière Chanel, Jenaye Noah, 24 ans, s'est offert une soirée en tête à tête avec sa soeur aînée.

Sur Instagram, les deux filles de Yannick Noah ont partagé quelques moments de complicité lors de ce dîner parisien. Fondue au programme et biberon de vin, dans le repère Le refuge des fondues, dans le 18e arrondissement de Paris. Et même une petite danse improvisée à la sortie de table pour Jenaye et Eleejah. Survoltées, elles ont prolongé dans la rue entre fous rires, selfie et quelques pas de danse à nouveau pour la nouvelle star des podiums, Jenaye. Leur complicité est indéniable.