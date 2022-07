Mariage de Joakim Noah et Lais Ribeiro : photos et vidéos de la cérémonie paradisiaque au Brésil

C'est un mariage qui restera dans les mémoires pendant de très longues années. Après des années d'une magnifique relation, Joakim Noah a décidé d'épouser la sublime Lais Ribeiro la semaine dernière. Les deux tourtereaux avaient vu les choses en grand puisqu'ils ont décidé de faire la cérémonie de mariage au Brésil, le pays de naissance du top modèle. Après des préparatifs en famille, l'ancienne star du basket et sa future femme ont pu accueillir leurs très nombreux invités du côté de Trancoso, dans l'État de Bahia.

S'en est suivi une semaine de fête et de célébrations en compagnie de leurs amis proches et du clan Noah. Le père Yannick était évidemment de la partie, tout comme Yelena, Jenaye, Eleejah et le petit dernier, Joalukas. Très proche de son grand frère, le jeune homme de 18 ans n'a pas beaucoup l'occasion de le voir puisqu'il vit à Paris avec sa mère, Isabelle Camus. Après avoir organisé une soirée de folie pour célébrer sa majorité, il a pu continuer à profiter de son été en se rendant au Brésil et enfin de retour, il en a profité pour partager plusieurs photos et vidéos du mariage de Joakim.

C'était tellement cool d'être avec la famille et les amis. Une fois encore, félicitations aux mariés et merci encore, c'était un rêve

Sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 9 000 abonnés, Joalukas Noah a dévoilé de jolis moments de la cérémonie. "Incroyable voyage au Brésil... Ma première fois ! C'était tellement cool d'être avec la famille et les amis. Une fois encore, félicitations aux mariés et merci encore, c'était un rêve", écrit le jeune blondinet qui entame une carrière de mannequin. Sur les photos, on peut le voir en compagnie de Joakim et de ses très nombreux garçons d'honneur venus au Brésil pour l'occasion. Le clan a également pris une très belle photo lors de la cérémonie et Joalukas a également immortalisé le moment du fameux baiser qui clôtura ce beau moment.