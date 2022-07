Joakim Noah se marie : fête en blanc endiablée avec sa compagne et son clan

C'est un moment dont ils se souviendront très longtemps. Partis au Brésil où ils ont décidé de se marier, Joakim Noah et sa future femme, le mannequin Lais Ribeiro ont vu les choses en grand. Toute la famille s'est donnée rendez-vous sur place pour ce bel évènement avec évidemment la présence du patriarche Yannick Noah, qui a pu retrouver sa dernière compagne Isabelle Camus, ainsi que son autre fils Joalukas. Les soeurs de l'ancien basketteur sont elles aussi de la partie, à commencer par la belle Jenaye.

Un voyage au Brésil, dans la patrie de Lais Ribeiro, qui a forcément enchanté les convives qui découvrent un pays magnifique et à la culture très riche. Après les préparatifs qui ont eu lieu la semaine dernière, c'est l'heure de la fête pour Joakim Noah et ses proches. Très actif sur Instagram, où il est suivi par près de 500 000 abonnés, l'ancienne star de la NBA a publié ou republié de nombreuses stories de la fête organisée et qui avait pour thème le blanc. Une soirée où tout le monde avait joué le jeu en s'habillant intégralement de cette couleur et la soirée avait l'air particulièrement festive.

Une soirée jusqu'au bout de la nuit pour Joakim et Lais

Très fêtard, comme son père, Joakim Noah n'a pas hésité à se trémousser tout au long de la soirée au côté de Lais Ribeiro et de leurs invités. Sa fille Leia Irie était adorable dans sa petite robe blanche et semblait toute heureuse avec les autres enfants invités au mariage. Une soirée qui s'est étirée jusqu'au bout de la nuit et qui a nécessité une bonne grasse matinée, comme le fils de Cecilia Rodhe l'a montré sur Instagram où l'on voit la belle brésilienne dormir profondément (les photos et vidéos sont à retrouver dans le diaporama).

Cette belle semaine de mariage et de festivités tient toutes ses promesses et le clan Noah semble plus heureux que jamais dans son petit paradis brésilien. Un moment précieux pour la famille, éparpillée aux quatre coins de la planète et pour qui les occasions de se retrouver tous ensemble sont plutôt rares.