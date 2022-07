Yannick Noah : Son fils Joakim bientôt marié, les préparatifs en famille lancés !

Le jour J approche à grands pas pour Joakim Noah et la belle Lais Ribeiro, qui doivent se marier le 10 juillet prochain au Brésil ! C'est une magnifique histoire d'amour qui unit les deux tourtereaux, qui se sont mis en couple en 2018, avant de se fiancer l'année suivante, mais ils auront attendu plusieurs années, certainement à cause de la crise sanitaire, pour enfin se dire "oui". C'est donc du côté du Brésil que les choses vont se passer et c'est tout à fait logique puisque la sublime mannequin de 31 ans est originaire du pays. Pour l'occasion, tout le clan Noah sera présent, à commencer par le patriarche, Yannick.

Après plusieurs semaines à Paris, il vient tout juste de décoller en direction du Brésil pour assister à la cérémonie, qui s'annonce riche en émotion, mais pas que ! En effet, comme il vient de le dévoiler sur son compte Instagram, où il est suivi par près de 500 000 abonnés, Joakim Noah est en plein dans les préparatifs actuellement. Sur une courte vidéo mise en ligne hier soir, on peut voir que les invités ne manqueront de rien et surtout pas d'alcool ! Dans ce qui ressemble à un aéroport, on peut voir des caisses de tequila Don Julio 1942 (dont les bouteilles valent plus de 200 euros l'unité !) arrivés par dizaines avant d'être récupérés par l'ancien basketteur et ses proches.

Jenaye déjà arrivée au Brésil, elle retrouve sa nièce Leia Irie

Sur la vidéo, on peut apercevoir ses deux soeurs, Yelena et Jenaye, venues pour aider leur frère à préparer son mariage qui s'annonce incroyable et certainement très onéreux. La belle Jenaye a d'ailleurs partagé quelques moments de son arrivée au Brésil et le lieu choisi a l'air paradisiaque. Elle en a également profité pour retrouver Leia Irie, la fille de Joakim avec qui elle a pu passer du bon temps. Bien installée sur une jolie balançoire avec de jolies tresses de fleurs, la petite fille semble elle aussi déjà prête pour le mariage de son père (les photos et vidéos sont à retrouver dans le diaporama).