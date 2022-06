Yannick Noah : Son fils Joakim se marie, la date et le lieu de la cérémonie dévoilés !

Voilà une belle occasion de faire la fête en famille ! En couple depuis 2018, fiancé l'année suivante, Joakim Noah s'apprête à épouser sa compagne, le sublime mannequin Lais Ribeiro. C'est son père, Yannick Noah, qui a discrètement vendu la mèche sur les ondes RFM, de passage dans l'émission de Bernard Montiel le samedi 4 juin 2022. "Joakim se marie", a-t-il simplement révélé.

Pour connaître tous les détails de la cérémonie, il faudrait sans doute recevoir un carton d'invitation par voie postale. On sait simplement que le mariage de Joakim Noah aura lieu sur les terres natales de sa chère et tendre Lais Ribeiro, au Brésil, et que la date sélectionnée est le 10 juillet prochain. En mars dernier, les tourtereaux avaient ouvertement affiché leur complicité folle lors de la Fashion Week de Paris, en s'embrassant très langoureusement au défilé Elie Saab, et la flamme de leur amour n'est que plus forte aujourd'hui

3 ans et toujours aussi forts

Joakim Noah, 37 ans, est le fils aîné de Yannick Noah et de la sculptrice suédoise Cécilia Rodhe. Le grand frère de Jénayé, Joalukas, Yélena et Eleejah est devenu papa, pour la première fois, d'une petite Leia Irie en septembre 2016, alors qu'il était encore en couple avec Isabelle Cutrim, elle aussi mannequin brésilien. Basketteur professionnel, il a joué pour les Knicks de New York, les Chicago Bulls et les Gators de la Floride avant de prendre sa retraite, très jeune, durant l'année 2020. Voilà qui libère du temps, au jeune homme, pour profiter de sa petite famille.

Le 11 août dernier, Joakim Noah et Lais Ribeiro ont célébré leurs 3 ans de relation. Ils s'étaient, pour l'occasion, adressé d'émouvantes déclarations d'amour sur les réseaux sociaux. "3 ans avec mon acolyte. Je t'aime chérie" écrivait l'ancien sportif en partageant une photographie de son couple. "3 ans et toujours aussi forts", déclarait la jeune femme de son côté. Il va falloir, désormais, travailler un peu plus dur sur les discours à prononcer le jour du mariage...