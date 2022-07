Mariage de Joakim Noah : Belle photo de la famille réunie autour de Yannick Noah et ses ex-femmes

Mais ce n'est pas tout : la Suédoise Cecilia Rhode, discrète maman de Joakim et Yelena, a également fait le déplacement et semble bien s'entendre avec toute la fratrie, tout comme Isabelle Camus qui a partagé la vie du chanteur pendant plus de vingt ans, jusqu'à leur séparation en 2020. Une belle photo de famille complétée par Nohea, le fils de Yelena, né en 2017, bien au chaud dans les bras de son tonton, et sur laquelle il ne manque que Leia, la fille de Joakim, née d'une première union.

Une petite fille plus qu'heureuse de cette semaine en famille si l'on en croit les différentes stories Instagram de ses tantes Eleejah et Jenaye, qui ont passé beaucoup de temps à la câliner et à s'en occuper. Très proches de leur frère aîné, malgré la distance géographique le reste de l'année, les deux jeunes femmes, mannequins semblaient absolument ravies d'être là.