Diaporama : Yannick Noah : Sa fille Jenaye (24 ans) canon pendant ses vacances en Suisse... shooting sensuel en bikini !

1 / 25 Yannick Noah : Sa fille Jenaye (24 ans) canon pendant ses vacances en Suisse... shooting sensuel en bikini !

2 / 25 Jenaye Noah (bijoux De Grisogono) - Montée des marches du film "Mise à Mort du Cerf Sacré" lors du 70ème Festival International du Film de Cannes, France © Pierre Perusseau/Bestimage





3 / 25 Jenaye Noah est sublime après le mariage de son frère au Brésil. @ Instagram / Jenaye Noah

4 / 25 Jenaye Noah est sublime après le mariage de son frère au Brésil. @ Instagram / Jenaye Noah

5 / 25 Joalukas Noah, sa soeur Jenaye et Isabelle Camus lors de la soirée d'anniversaire de Joalukas Noah, fils de Yannick Noah et Isabelle Camus, pour ses 18 ans à Paris le 10 juin 2022. © Cyril Moreau / Bestimage





6 / 25 Yannick Noah et sa fille Jenaye Noah - Célébrités dans les tribunes des internationaux de France de Roland Garros à Paris le 30 mai 2022.





7 / 25 Jenaye Noah est sublime après le mariage de son frère au Brésil. @ Instagram / Jenaye Noah

8 / 25 Joalukas Noah avec sa soeur Jenaye lors de la soirée d'anniversaire de Joalukas Noah, fils de Yannick Noah et Isabelle Camus, pour ses 18 ans à Paris le 10 juin 2022. © Cyril Moreau / Bestimage





9 / 25 Jenaye Noah est sublime après le mariage de son frère au Brésil. @ Instagram / Jenaye Noah

10 / 25 Jenaye Noah est sublime après le mariage de son frère au Brésil. @ Instagram / Jenaye Noah

11 / 25 Jenaye, Eleejah, Joalukas Noah, son père Yannick Noah et Tomathy Stewart-Whyte (le frère de Jenaye et Eleejah) lors de la soirée d'anniversaire de Joalukas Noah, fils de Yannick Noah et Isabelle Camus, pour ses 18 ans à Paris le 10 juin 2022. © Cyril Moreau / Bestimage





12 / 25 Jenaye Noah est sublime après le mariage de son frère au Brésil. @ Instagram / Jenaye Noah

13 / 25 Jenaye Noah est sublime après le mariage de son frère au Brésil. @ Instagram / Jenaye Noah

14 / 25 Tomathy Stewart-Whyte et ses soeurs Eleejah et Jenaye, les soeurs de Joalukas Noah lors de la soirée d'anniversaire de Joalukas Noah, fils de Yannick Noah et Isabelle Camus, pour ses 18 ans à Paris le 10 juin 2022. © Cyril Moreau / Bestimage





15 / 25 Jenaye Noah (bijoux De Grisogono) - Montée des marches du film "Mise à Mort du Cerf Sacré" lors du 70ème Festival International du Film de Cannes. Le 22 mai 2017. © Borde-Jacovides-Moreau/Bestimage





16 / 25 Exclusif - Prix spécial - No web - Jenaye Noah et Eleejah Noah avec leur frère Tomathy Stewart-Whyte lors de la soirée d'anniversaire de Joalukas Noah, fils de Yannick Noah et Isabelle Camus, pour ses 18 ans à Paris le 10 juin 2022. © Cyril Moreau / Bestimage





17 / 25 Jenaye Noah est sublime après le mariage de son frère au Brésil. @ Instagram / Jenaye Noah

18 / 25 Jenaye Noah - Photocall des people au défilé de mode homme Kenzo printemps / été 2023 au Lycée Carnot à Paris le 26 juin 2022. © Veeren-Christophe Clovis/Bestimage





19 / 25 Yannick Noah et sa fille Jenaye Noah - Célébrités dans les tribunes des internationaux de France de Roland Garros à Paris le 30 mai 2022.





20 / 25 Gilles Mansard, président de Degrisogono France et Jenaye Noah - Dîner privé dans le showroom Degrisogono à l'occasion du lancement d'une nouvelle collection de Haute Joaillerie "Melody of Diamonds" à Paris le 5 juillet 2017.

21 / 25 Gilles Mansard, Jenaye Noah (bijoux De Grisogono) - Montée des marches du film "Mise à Mort du Cerf Sacré" lors du 70ème Festival International du Film de Cannes. Le 22 mai 2017. © Borde-Jacovides-Moreau/Bestimage





22 / 25 Jenaye Noah au défilé de mode "Mugler", collection prêt-à-porter Automne-Hiver 2017-2018 au palais de Tokyo à Paris, le 4 Mars 2017.© CVS/Veeren/Bestimage





23 / 25 Jenaye Noah au défilé de mode "Mugler", collection prêt-à-porter Automne-Hiver 2017-2018 au palais de Tokyo à Paris, le 4 Mars 2017.© CVS/Veeren/Bestimage





24 / 25 Jenaye Noah - Photocall de la 15ème édition du "Dîner de la mode du Sidaction" au Grand Palais à Paris, le 26 janvier 2017. © Olivier Borde/Bestimage